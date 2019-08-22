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Лига Европы: Определены составы БАТЭ и «Астаны»

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  • 22.08.2019, 17:01
Лига Европы: Определены составы БАТЭ и «Астаны»

Футбольный матч начнется в 17.00.

Определены составы БАТЭ и "Астаны" на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы. Начало — в 17.00, пишет pressball.by.

АСТАНА: Эрич (к) — Рукавина, Ротариу, Сигурьонссон, Томасов, Маевский, Мубеле, Шимунович, Логвиненко, Постников, Шомко.

Запасные: Мокин, Томашевич, Мужиков, Бейсебеков, Перцух, Янга, Муртазаев.

БАТЭ: Чичкан — Филипович, Яблонский, Драгун, Скавыш, Риос, Стасевич (к), Волков, Бага, Симович, Мукам.

Запасные: Черник, Березкин, Дубаич, Сарока, Копитович, Виллюмссон, Туоминен.

Матч начнется в в 17.00. Победитель противостояния выходит в групповой этап Лиги Европы.

Телеканал «Беларусь 5» покажет оба матча раунда плей-офф, которые пройдут в Астане и Борисове.


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