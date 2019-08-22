Российские врачи протестуют против условий труда как никогда в последние 7 лет 1 22.08.2019, 17:41

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В целом по России большинство трудовых конфликтов связаны с невыплатами зарплат.

В России возобновился рост числа социально-трудовых конфликтов (СТК) - протестных акций трудовых коллективов против условий труда, зарплат и нарушения Трудового кодекса, пишет finanz.ru.

За первую половину 2019 года зафиксировано 84 таких случая, говорится в исследовании Центра мониторинга и анализа социально-трудовых конфликтов Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года (77 конфликтов), однако меньше, чем наблюдалось на пике кризиса (104 конфликта в 2016 году и 92 - в 2017-м).

Рост напряженности социально-трудовой обстановки наблюдается во всех без исключения федеральных округах, при этом наибольшее число конфликтов зарегистрировано в Центральном, Сибирском и Приволжском ФО.

Отличительной чертой нынешнего всплеска стал резкий рост количества конфликтов в системе здравоохранения. Всего за полгода зарегистрировано 17 таких случаев - на 20% больше, чем год назад.

В результате здравоохранение вышло на второе место по трудовым конфликтам впервые за все время наблюдений - с 2012 года, обойдя транспорт (муниципальные пассажирские перевозки) и строительство.

«Даже в проблемном 2013 году, когда был зафиксирован первый всплеск протестной активности в учреждениях здравоохранения, медицинская отрасль заняла третье место по числу СТК», - подчеркивают эксперты СПбГУП.

Рост количества СТК связан, в первую очередь, с принятыми решениями о повышении пенсионного возраста, увеличении НДС, которые привели к росту цен и фискальной и квазифискальной нагрузки, снижению покупательной способности населения, говорится в исследовании.

Что касается протестов в сфере здравоохранения, то они связаны с «снижением заработной платы медработников и ухудшения условий труда».

В целом по России большинство трудовых конфликтов (39,4%) по-прежнему связаны с невыплатами зарплат. Почти такая же доля - 40% в сумме - приходится на сокращение/увольнение работников (22,7%) и низкий уровень оплаты труда (21,4%).

В бюджетных учреждениях, в том числе медицинских, фиксируется «устойчивый рост» числа конфликтов, которые связаны с невыплатой надбавок, доплат и компенсаций, которые, как правило, составляют основную часть заработка в этой сфере.

В отрасли здравоохранения, как одной из самых конфликтных, основные причины начала СТК - результат проводимой оптимизации учреждений и невыполнение «майских указов» президента РФ Путина, говорится в исследовании.

Средняя вовлеченность сотрудников в протестные акции и конфликты с руководством также растет: случаи, где известна численность участников, показывают, что в таких действиях принимают участие 32% штата проблемных предприятий и учреждений.

Потери рабочего времени от забастовок и приостановлений работы в ходе СТК составили за первое полугодие 9900 человеко-дней.

Готовность руководства идти на уступки, впрочем, падает: по сравнению с 2018 годом число конфликтов, которые завершились полным отказом удовлетворить требования работников, выросла вдвое (21%). Два из трех конфликтов закончились частичным исполнением требований протестующих.

Поскольку экономика продолжает стагнировать, прорывных реформ не планируется, а анонсированные Кремлем «национальные проекты» буксуют, напряженность трудовой и социальной обстановки будет нарастать, прогнозируют эксперты СПбГУП.

«В краткосрочной перспективе конфликты с требованиями повышения заработной платы могут ухудшить отношение работников, участвующих в конфликтах, к ОГВ ввиду отсутствия с их стороны значимых действий по росту доходов работающего населения, а также ввиду роста количества конфликтов на предприятиях, находящихся в государственной и муниципальной собственности», - говорится в исследовании.