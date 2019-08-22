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Лига Европы: «Астана» - БАТЭ - 3:0

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  • 22.08.2019, 18:56
Лига Европы: «Астана» - БАТЭ - 3:0

«Астана» разгромила БАТЭ в первом матче плей-офф Лиги Европы.

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы казахстанская «Астана» разгромила борисовский БАТЭ. Поединок завершился со счетом 3:0.

На 23-й минуте счет открыл защитник «Астаны» Марин Томасов. На 44-й минуте БАТЭ получил гол в раздевалку - отметился Юрий Логвиненко. На 52-й минуте Рунар Сигурйонссон с пенальти довел счет до разгромного.

«Астана» – БАТЭ

Голы: 1:0 – 23 Томасов, 2:0 – 44 Логвиненко, 3:0 – 52, пенальти Сигурйонссон.

«Астана» – Эрич, Рукавина, Постников, Шомко, Логвиненко, Маевский, Шимунович, Томасов (Янга, 82), Сигурйонссон, Ротарю, Мубеле (Муртазаев, 46).

БАТЭ – Чичкан, Волков, Риос, Филипович, Симович, Бага (Виллумссон, 61), Драгун, Стасевич, Яблонский, Мукам (Туоминен, 54), Скавыш (Сарока, 79).

Предупреждения: Шомко (17), Мукам (25), Рукавина (38), Симович (81).

Ответная встреча пройдет 29 августа на «Борисов-Арене». Победитель противостояния выходит в групповой этап Лиги Европы.

Борисовчане дважды встречались с командами из Казахстана в еврокубковых квалификациях и оба раза неудачно: в Лиге чемпионов-2013/14 карагандинский «Шахтер» выбил «желто-синих» после 2-го раунда, а в ЛЕ-2016/17 именно «Астана» оставила БАТЭ за бортом турнира после раунда плей-офф.


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