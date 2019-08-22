Власти требуют вернуть деньги, выделенные на завод АКБ в Бресте 2 22.08.2019, 19:13

Об этом заявил председатель Брестского облисполкома Лис.

Фирма "АйПауэр", которая строит аккумуляторный завод под Брестом, должна вернуть государству вложенные инвестиционные средства.

Об этом председатель облисполкома Анатолий Лис сообщил на пресс-конференции 22 августа, пишет "Виртуальный Брест".

Чиновник подчеркнул, что позиция власти остаётся неизменной: с нарушениями завод работать не будет. По его словам, на прошлой неделе ситуация с заводом АКБ в Бресте обсуждалась на совещании у премьер-министра, а также в администрации Лукашенко.

Согласно инвестиционному договору, завод должен был быть введён в эксплуатацию до 31 июля 2019 года. Однако предприятие до сих пор не прошло экологическую экспертизу и приёмку в Госстройнадзор. Поэтому фирма "АйПауэр" должна вернуть средства, выданные на реализацию инвестиционного договора. Соответствующее требование облисполком выставил 14 августа. Деньги нужно вернуть в течение месяца.

Анатолий Лис заверил, что сейчас завод не работает, поэтому вреда от него нет.