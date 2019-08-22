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Власти требуют вернуть деньги, выделенные на завод АКБ в Бресте

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  • 22.08.2019, 19:13
Власти требуют вернуть деньги, выделенные на завод АКБ в Бресте

Об этом заявил председатель Брестского облисполкома Лис.

Фирма "АйПауэр", которая строит аккумуляторный завод под Брестом, должна вернуть государству вложенные инвестиционные средства.

Об этом председатель облисполкома Анатолий Лис сообщил на пресс-конференции 22 августа, пишет "Виртуальный Брест".

Чиновник подчеркнул, что позиция власти остаётся неизменной: с нарушениями завод работать не будет. По его словам, на прошлой неделе ситуация с заводом АКБ в Бресте обсуждалась на совещании у премьер-министра, а также в администрации Лукашенко.

Согласно инвестиционному договору, завод должен был быть введён в эксплуатацию до 31 июля 2019 года. Однако предприятие до сих пор не прошло экологическую экспертизу и приёмку в Госстройнадзор. Поэтому фирма "АйПауэр" должна вернуть средства, выданные на реализацию инвестиционного договора. Соответствующее требование облисполком выставил 14 августа. Деньги нужно вернуть в течение месяца.

Анатолий Лис заверил, что сейчас завод не работает, поэтому вреда от него нет.


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