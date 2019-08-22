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РБК: РФ и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

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  • 22.08.2019, 19:29
РБК: РФ и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Украинский омбудсмен Людмила Денисова уже находится в Москве.

Россия и Украина близки к завершению процесса обмена удерживаемых граждан на территории обеих стран. По последним данным, Москва и Киев обсуждают формулу обмена 33 на 33 человека без учета главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского, рассказал РБК источник, знакомый с ходом переговоров. Обсуждение сценария обмена по этой формуле РБК подтвердили два других собеседника, знакомых с деталями переговорного процесса с обеих сторон.

Планируется, что освобождение Вышинского будет проходить по особой схеме, отметил один из собеседников, не уточняя, будет ли включен российский журналист в этом раунде обмена. Еще один собеседник, знакомый с ходом переговоров, отметил, что Москва не настаивает на обязательном обмене Вышинкого — для России принципиален факт его освобождения. Будет ли освобожден в этот раз украинский режиссер Олег Сенцов, собеседники РБК сказать затрудняются.

Украина действительно ожидает получить 33 человека, рассказал еще один источник, близкий к переговорам. О количестве российских граждан, которые могут вернуться в Москву, собеседник ответить отказался. Украинский адвокат Валентин Рыбин заявил РБК, что его подзащитные Максим Одинцов, Александр Баранов, а также Евгений Мефедов готовятся к обмену.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится России, рассказал РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны. Ее российская коллега Татьяна Москалькова находится в отпуске до понедельника, пока никаких встреч с ее участием не планируется, сказал РБК ее пресс-секретарь Алексей Зловедов. На вопрос, известно ли ему о готовящемся визите Денисовой в Москву, он ответил отрицательно.

В четверг пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что контакты представителей России и Украины по обмену удерживаемыми лицами есть. «Пока к этому добавить нечего», — сказал он РБК. Он также отметил на брифинге, что главы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсуждали проблему обмена удерживаемых лиц в России и на Украине, но без конкретных фамилий. Франция активно лоббировала тему обмена пленными, говорил ранее РБК источник, знакомый с процессом переговоров.


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