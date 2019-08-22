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В Праге облили краской памятник советскому маршалу Коневу

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  • 22.08.2019, 19:52
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В Праге облили краской памятник советскому маршалу Коневу

Неизвестные написали белой краской: «Нет кровавому маршалу, мы не забудем» и дата 1968.

Неизвестные в очередной раз облили краской памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Denik N.

Неизвестные облили красной краской постамент, на котором стоит памятник, а у подножия написали белой краской: "Нет кровавому маршалу, мы не забудем" и дата 1968.

"Мы получили сообщение о повреждении памятника после 9:00. Правоохранители обследуют отпечатки ног и изучат записи с камер наблюдения, чтобы найти исполнителей", - сказал Ян Данек, пресс-секретарь пражской полиции.

Виновникам грозит один год лишения свободы.

Памятник Коневу уже не впервые становится объектом атак – обписывали и обливали краской его уже несколько раз.

Ранее на памятнике пражская власть установила пояснительные таблички на чешском, английском и русском языках, в которых изложена биография маршала "со всеми ее достоинствами и недостатками". Такой шаг возмутил Россию.

После присутствия на нескольких фронтах в годы Второй мировой войны Иван Конев был привлечен к подавлению венгерского восстания в 1956 году, а также присутствовал в Берлине на время строительства Берлинской стены в 1961 году. 1968 год - это дата советского вторжения в Чехословакию.


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