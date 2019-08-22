Зеленский обсудил с Трюдо неприемлемость возвращения РФ в G7 1 22.08.2019, 20:17

Владимир Зеленский

Президент Украины и премьер-министр Канады провели телефонный разговор.

22 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

"Зеленский поблагодарил за последовательную позицию Канады в отношении невозможности возвращения России в "Большую семерку" в условиях агрессии, которая продолжается на Донбассе, и оккупации Крыма. Он также отметил, что в ситуации, когда и дальше гибнут украинцы, необходимо не возвращать Россию в "Семерку", а заставлять ее выполнять свои обязательства", – рассказали в пресс-службе.

В Офисе президента подчеркнули, что Зеленский поблагодарил Трюдо за готовность придерживаться "той же принципиальной позиции относительно неприемлемости возвращения РФ в "Большую семерку", которую он продемонстрировал еще во время прошлогоднего саммита G7 в Канаде".

"Президент Украины и премьер-министр Канады договорились продолжить обсуждение проблематики противодействия агрессивной политике России и защиты интересов Украины после саммита "Большой семерки" во Франции", – добавили в пресс-службе.

Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года. Страны G7 отказались от формата "Большой восьмерки" в марте 2014 года из-за аннексии Крыма.

19 августа 2019 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.

20 августа глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что предыдущий американский президент Барак Обама хотел выхода РФ из "Большой восьмерки", но, по его мнению, "куда более уместно" было бы оставить РФ в этом блоке.

21 августа телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник, что Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в Берлине 21 августа сошлись во мнении, что возвращение России в "Большую восьмерку" было бы преждевременным.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 августа заявил: "Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".

22 августа в телефонном разговоре с Зеленским Джонсон заверил украинского президента, что выступит против возвращения России в G7 на саммите "Большой семерки" во Франции 24–26 августа.