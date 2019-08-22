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Потерявшийся в Витебском районе так заблудился, что дошел до России

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  • 22.08.2019, 20:23
  • 1,408
Потерявшийся в Витебском районе так заблудился, что дошел до России

Он плутал по лесу 9 дней.

50-летний мужчина из Витебского района заблудился в лесу и 10 дней искал дорогу домой. Чем закончилась история, рассказали в МВД.

13 августа мужчина ушел в лес за ягодами и грибами. С собой он взял ведро и ножик. Спустя два дня жена заявила в милицию об его исчезновении — начались поиски. Они осложнялись тем, что у потерявшегося при себе не было мобильного телефона. Как позже выяснилось, к тому же за два дня мужчина успел уже далеко уйти.

По рассказам грибника, в лесу в какой-то момент ему стало плохо. А когда он пришел в себя, то понял, что заблудился. Стал искать дорогу домой, вышел к какой-то реке — и несколько дней прожил вблизи нее, питаясь ягодами и речной водой. Набравшись сил, пошел дальше. Только он, к сожалению, не приближался к дому, а отдалялся от него — и незаметно для себя оказался на территории Смоленской области России.

А 21 августа он снова каким-то чудом вернулся в Беларусь. В приграничной деревне Кожуровщина Лиозненского района грибнику встретился пастух. Он рассказал, какой длинный путь проделал мужчина, помог ему сориентироваться и показал направление дороги к дому.

Сегодня грибник благополучно вернулся домой. Его осмотрели медики: к счастью, помощь не потребовалась.


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