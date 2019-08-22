Михаил Бондаренко: Я хочу элементарных вещей — свободных выборов и недопущения нового Чернобыля 1 22.08.2019, 20:55

Михаил Бондаренко

Чем живет город, расположенный в нескольких десятках километрах от зоны отчуждения.

Участник гражданской кампании «Европейская Беларусь» Михаил Бондаренко родился в 1994 году в городе Мозырь. Здесь же получил образование и провел почти всю жизнь. Активист, решивший принять участие в парламентской кампании, рассказал БНК о том, с какими проблемами сталкиваются жители одного из крупнейших городов белорусского Полесья:

- Я закончил Мозырский государственный профессиональный лицей строителей и получил специальность мотажника металлоконструкций и трубопроводов. Потом отслужил в войсках ПВО, механик-водитель зенитно-ракетного комплекса «Оса». По возвращении на «гражданку» в мае 2014-го устроился по специальности и до сих пор работаю монтажником.

Много общаюсь с людьми, со своими сверстниками, коллегами. Наверное, главная тема — падающий уровень жизни, низкие зарплаты, отсутствие перспектив. Даже если взять этот месяц, получили расчетные листы — даже те невысокие оклады, которые у нас были, стали еще меньше. Многие просто отказываются работать за гроши, ищут возможность устроиться за границей. Даже те, кто остался и выходят на объект, фактически бастуют, ничего не делают, потому, что работать за такую нищенскую зарплату просто унизительно.

Приезжают начальники, руководство, как правило, кормят завтракам. Каждый месяц одно и тоже: приедут, наобещают и уедут. На этом все заканчивается.

С медициной и здравоохранением - вообще катастрофа. У нас в городе есть медицинский колледж, но многие выпускники уезжают, пытаются работать там, где хоть чуть-чуть больше платят. Зарплата врача, примерно 400 — 500 рублей. За последние пару месяцев на моем участке три раза поменялся терапевт. Специалисты уезжают за границу.

Чуть получше ситуация на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, зарплаты там по нашим меркам неплохие. Но это вредное производство, люди к 30 годам просто гробят здоровье. Рабочего НПЗ легко отличить от других жителей по внешности.

Новых рабочих мест нет. Много кого увольняют, на всех предприятиях сокращения. Людей, которые остаются без работы, с каждым днем все больше.

Я как-то заходил на биржу труда. В списках вакансий зарплаты выше 300 рублей вообще не было. А ведь многим на эти деньги нужно содержать семью, детей. Как это сделать? Это просто невозможно!

- Мозырь довольно близко к Полесскому радиационному заповеднику. Как ситуация с экологией?

- Мы, действительно, находимся не так далеко от Чернобыльской атомной электростанции и это накладывает отпечаток на весь регион. Сотни тысяч белорусов, в первую очередь, жителей Гомельской области пострадали от той аварии, в Мозыре живут многие ликвидаторы. Им никто не помогает. Раньше были хоть какие — то льготы, потом эти их отменили, забрали даже бесплатный проезд в транспорте.

- В Беларуси строят новую АЭС…

- При том, что многие специалисты, да и обычные люди выступают против этого проекта. Читал в разных источниках, что дешевле электроэнергия от этого не станет, скорее наоборот. Да и толку говорить о ее стоимости, если главное другое — безопасность. Слишком сильно белорусы пострадали от «мирного атома» и безответственности чиновников.

Что будем делать, если снова случится авария? Кто за это ответит? Кто даст гарантию, что при нашем бардаке на АЭС не случится очередное чрезвычайное происшествие, которое власти, как обычно постараются скрыть от нас всех? Поговорите с ликвидаторами, послушайте, что они скажут об этой затее. Я не хочу повторения 1986-го года и приложу все силы, чтобы не допустить этого.

- А чего хотите? Почему решили принять участие в парламентской кампании?

- Хочу того же, чего хотят большинство белорусов — смены власти. Хочу элементарного — свободных выборов и недопущения нового Чернобыля. Хочу вернуть возможность самим решать, как жить дальше. Ведь корень всех проблем — именно в этом. За 25 лет правления Лукашенко практически ничего не было сделано для того, чтобы улучшить жизнь людей. Законы и декреты работают в интересах чиновников, вся деятельность властей направлена на то, чтобы забрать у нас последнее. О чем говорить, если белорусы не могут найти нормальную работу в своей стране и ищут лучшей доли на чужбине?

Хочу, чтобы моя страна стала сильным независимым европейским государствам. Хочу, чтобы о нашем будущем не договаривались за нашей спиной. Хочу гордиться Беларусью и белорусами.