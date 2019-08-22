Этот нескончаемый Мюнхен 3 Игорь Яковенко

22.08.2019, 21:16

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Игорь Яковенко

Политики измельчали до степени неразличимости.

Путин никогда не любил Россию. Иначе он не сделал бы с ней то, что он с ней сделал. Похоже, что Россия начала отвечать Путину взаимностью. Во всяком случае, внутри России у Путина сплошные неприятности. Горит и тонет Сибирь. Взрывается ядерный "Буревестник". Гибнут герои на "Лошарике". Злобные чайки сбивают самолет, который летел в оккупированный Крым. "Единая Россия" вызывает отвращение и вынуждена уйти в подполье. Москвичи взбунтовались из-за такой ерунды, как выборы в бессмысленную Мосгордуму. Толпами бегают по улицам столицы и кричат: "Путин – вор!" и "Путин – ху@ло!". И только визиты на Запад приносят успокоение. Милый друг Эммануэль, наконец во всем разобрался, сменил риторику, назвал Путина "дорогим другом", обильно цитирует русских классиков, вспомнил, что "Россия – европейская страна" и признался, что мечтает о Европе от Лиссабона до Владивостока. Только что милый друг Эммануэль доказал свою преданность дорогому Владимиру добившись возвращения российской делегации в ПАСЕ. Не за горами и его просьбы к России вернуться в G8. Пока он еще ставит какие-то предварительные условия, но и для возврата России в ПАСЕ тоже поначалу ставились какие-то условия, а потом вдруг выяснилось, что никаких условий не нужно…

Но самый большой подарок Путину – это, конечно, Дональд Трамп. Такое впечатление, что этот американский президент открыл всемирное бюро добрых услуг для российской политической элиты, а также ее медийной и экспертной обслуги.

Во-первых, подтвердились слухи о том, что Дональд Трамп собрался купить у Дании Гренландию. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на двух чиновников, участвовавших в обсуждении предполагаемой сделки. Впоследствии этот бред подтвердил сам Трамп, когда отменил свой визит в Данию на основании того, что датчане почему-то не захотели продавать свою территорию вместе с 57 тысячами своих граждан. Судя по реакции Трампа, он был удивлен бестолковостью и упертостью этих скандинавов, с которых он собирался снять ежегодные выплаты Гренландии в размере 600 миллионов долларов, да еще дать денег сверху.

То, что во главе самой влиятельной страны мира стоит человек, страдающий политическим идиотизмом, это большая беда. Но любая беда для человечества – это радость для путинской обслуги и ее шефа. А такая большая беда как Дональд Трамп – это просто счастье.

Когда в программе "60 минут" от 21.08.2019 обсуждали идею Трампа купить Гренландию, лица ведущего Попова и "экспертов" светились от счастья. Депутат Госдумы Константин Затулин поблагодарил Дональда Трампа за то, что тот всегда создает повод для веселья и хорошего настроения, и тут же вспомнил, что группа "Любэ" давно требует от Америки вернуть Аляску. Поводов для поднятия настроения у Путина и его холуев 45-й президент США, действительно, предоставляет в избытке. И главный из них в последние дни – заявка на возврат России в G8.

Президент США Дональд Трамп считает целесообразным возвращение к формату G8 ("Большой восьмерки") с участием России. Об этом он заявил в Вашингтоне во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

"Я думаю, было бы гораздо более целесообразно, если бы Россия была в [G8]", - приводит слова президента пресс-пул Белого дома.

Про причины того, за что путинскую Россию выгнали из клуба ведущих мировых демократий, нынешний американский президент либо не знает, либо прикидывается. Дональд Трамп считает, что истинной причиной удаления России из клуба G8 стали личные обиды тогдашнего американского президента Барака Обамы.

"Я полагаю, президент Обама считал, что нехорошо, когда Россия в [составе G8] и хотел, чтобы России не было [в этом формате], потому что Путин его переиграл", - заявил 45-й президент США.

Когда "эксперты" в студии "60 минут" обсуждали это заявление Трампа, то невольно возникало желание дать каждому из них по лимону, чтобы они хоть как-то могли скрыть свое счастье. Наиболее адекватно на идею американского президента отреагировал "политолог" Алексей Мартынов, который предложил:

"Когда Россия вернется в "восьмерку" прекрасным местом для проведения следующего саммита должен стать российский Крым".

Убежден, что лучшего предложения и лучшей реакции на идею Дональда Трампа придумать невозможно.

Впрочем, многие "эксперты" полагают, что Россия должна еще подумать, стоит ли ей возвращаться в эту "восьмерку". Например, Александр Скубченко, которого в российском телевизоре представляют как "общественного деятеля Украины" стал рассказывать, что скоро США и весь Запад провалятся на задворки мировой экономики, что ни одна страна Запада в ближайшее время не будет входить в десятку самых развитых стран, и поэтому России нет смысла водить дружбу с этими маргиналами.

Его позицию косвенно подкрепил депутат Госдумы Константин Затулин, который рассказал о своих встречах с представителями русских в США и вот они ему объяснили, что русские американцы очень хотят вернуться в Россию. И русские немцы, оказывается тоже жаловались депутату Госдумы Константину Затулину, что им очень некомфортно в Германии и они хотят в Россию. Что именно мешает русским американцам и русским немцам вернуться из ужасных стран отвратительного Запада в прекрасную путинскую Россию, депутат Затулин не уточнил…

Зато блогер Анатолий Шарий, появившийся под аплодисменты присутствующих на экране в студии программы "60 минут", вполне понятно объяснил, почему он в данный момент находится на Мальте и не может приехать в Украину, где он только что участвовал в парламентских выборах. На вопрос ведущего Попова, боится ли он приехать в Украину, Шарий гордо ответил: "Я честный человек, что мне бояться!". И тут же тихонько добавил: "На мне уголовное дело висит, вот сменится генеральный прокурор, вот тогда…".

С момента Мюнхенского сговора прошел 81 год. Наступила эпоха постмодерна, в которой границы между добром и злом стерлись окончательно, а политики измельчали до степени неразличимости. Современные Чемберлены и Даладье сегодня правят миром, и сдают его новому Гитлеру, а Черчиллей и де Голлей на горизонте не видно. В этих условиях жертвам агрессии, народам Украины и Сирии, впрочем как и россиянам, надо надеяться только на себя.

Игорь Яковенко, blogspot.com