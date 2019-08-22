Чехия заменит советские вертолеты Ми-24 американскими Venom i Viper 2 22.08.2019, 21:30

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Чешская армия приобретет американские боевые и многоцелевые вертолеты.

Чешская армия приобретет американские боевые и многоцелевые вертолеты Viper и Venom.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

По словам министра обороны Любомира Метнара, комбинация двух машин является более целесообразной, чем приобретение только многоцелевых вертолетов Black Hawk. Вертолеты должны поступить в 2023 году.

Метнар объявил, что вместо устаревших советских транспортных вертолетов Ми-24 войска получат в свое распоряжение 4 ударных вертолета AH-1Z Viper и 8 многоцелевых UH-1Y Venom (компания Bell's).

Ожидается, что Чехия заплатит за двенадцать вертолетов 1,45 млрд крон (около 530 млн евро). В стоимость входят также боеприпасы, техническое обслуживание и обучение персонала.

Договор должен быть подписан до конца года.