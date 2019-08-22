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Дал ли Зеленский отпор Путину

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  • Ирина Геращенко
  • 22.08.2019, 21:52
  • 1,526
Дал ли Зеленский отпор Путину
Ирина Геращенко

Важно биться в мире за незыблемость принципа «ничего об Украине без Украины».

Лучше поздно, чем никогда. Зеленский наконец отреагировал на заигрывания Трампа и Макрона с Путиным. Отреагировал, дождавшись, когда и сам Макрон под давлением критики собственных СМИ и позиции Меркель и Джонса, подкорректировал свои реверансы Путину.

Можно дискутировать о том, что заявление Зеленского слишком мягкое к стране-агрессору, и очевидно, что Зеленский на этом этапе своего президентства еще верит, что с Путиным можно договориться и избегает четкой лексики. К сожалению, с Путиным договориться невозможно, но это такое. Я приветствую сам факт заявления.

Ожидаем, что президент, его офис и МИД будут реагировать на подобные вызовы оперативно, а не ждать несколько дней. Конечно, сейчас очень важно, чтобы президент Зеленский, не дожидаясь встречи, провел телефонные переговоры с президентом Макроном, ведь тот с Путиным обсуждал Украину. Важно биться в мире за незыблемость принципа «ничего об Украине без Украины». За это должны драться и власть, и оппозиция.

Также хочу выразить слова благодарности профессионализма тем украинским дипломатам, которые сами, без напоминания сверху, напомнили G7 обо всех нарушениях РФ международного права и непристойности для мировых лидеров находиться в одной компании с тем, кто развязал войну в Украине и Грузии.

РФ должна уйти из Крыма и Донбасса, и немедленно освободить заложников и моряков. Надеемся, хоть этот вопрос Макрон не забыл поднять во время милых посиделок с «европейцем» Путиным.

Ирина Геращенко, Facebook


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