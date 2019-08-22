закрыть
22 августа 2019, четверг, 23:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Алексей Бага: Мы будем бороться до конца

4
  • 22.08.2019, 22:05
  • 1,040
Алексей Бага: Мы будем бороться до конца
Алексей Бага

Наставник БАТЭ прокомментировал поражение от «Астаны» в Лиге Европы.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился мнением об игре раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Астаной» (0:3). Его слова приводит Sports.kz.

— Мало времени после игры, чтобы давать оценки эпизодам. Если навскидку, то первый гол — это мастерство Томасова. Второй гол — можно каждый эпизод пересказывать. Общую характеристику сложно дать.

Ясно, что счет в пользу «Астаны». Но тем не менее, два тайма у нас есть. Мы будем до конца бороться при своих болельщиках.

— Можно сказать, что «Астана» полностью переиграла вас?

— Полностью — не думаю. Временами они хорошо выглядели. У «Астаны» была хорошая поддержка. Сказать, что полностью, наверное, нет, но счет на табло.

— БАТЭ наиграл на гол сегодня?

— Нам очень хотелось забить и реализовать свои моменты. Был эпизод у Скавыша в начале игры, который мог перевернуть игру — это да.

— Как вам атмосфера на матче?

— Я не в первый раз в Казахстане. В 2016 году приезжал, когда работал в штабе, потом несколько раз приезжал смотреть матчи чемпионата Казахстана. Город, люди и атмосфера — отличная. Единственное, лететь далековато.

— Все три гола пришли с правого фланга «Астаны». Согласны, что ключевым стало исполнительское мастерство игроков «Астаны»?

— Не ключевое, но очень весомое.

— «Астана» вас удивила?

— Нет, мы ждали такой игры, знали, что командная игра сильная. Самый большой осадок от того, что мы не реализовали свои моменты.


популярное за неделю

Мнение

Нам нужно стать умнее, чтобы силы тьмы не взяли реванш
Нам нужно стать умнее, чтобы силы тьмы не взяли реванш Максим Винярский
Ситуация начала потихоньку выходить из-под контроля Лукашенко
Ситуация начала потихоньку выходить из-под контроля Лукашенко Валерий Карбалевич
Здравствуй, Путин, новый рот!
Здравствуй, Путин, новый рот! Дмитрий Растаев
Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля
Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля Андрей Санников