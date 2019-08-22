Алексей Бага: Мы будем бороться до конца 4 22.08.2019, 22:05

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Алексей Бага

Наставник БАТЭ прокомментировал поражение от «Астаны» в Лиге Европы.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился мнением об игре раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Астаной» (0:3). Его слова приводит Sports.kz.

— Мало времени после игры, чтобы давать оценки эпизодам. Если навскидку, то первый гол — это мастерство Томасова. Второй гол — можно каждый эпизод пересказывать. Общую характеристику сложно дать.

Ясно, что счет в пользу «Астаны». Но тем не менее, два тайма у нас есть. Мы будем до конца бороться при своих болельщиках.

— Можно сказать, что «Астана» полностью переиграла вас?

— Полностью — не думаю. Временами они хорошо выглядели. У «Астаны» была хорошая поддержка. Сказать, что полностью, наверное, нет, но счет на табло.

— БАТЭ наиграл на гол сегодня?

— Нам очень хотелось забить и реализовать свои моменты. Был эпизод у Скавыша в начале игры, который мог перевернуть игру — это да.

— Как вам атмосфера на матче?

— Я не в первый раз в Казахстане. В 2016 году приезжал, когда работал в штабе, потом несколько раз приезжал смотреть матчи чемпионата Казахстана. Город, люди и атмосфера — отличная. Единственное, лететь далековато.

— Все три гола пришли с правого фланга «Астаны». Согласны, что ключевым стало исполнительское мастерство игроков «Астаны»?

— Не ключевое, но очень весомое.

— «Астана» вас удивила?

— Нет, мы ждали такой игры, знали, что командная игра сильная. Самый большой осадок от того, что мы не реализовали свои моменты.