Цены на нефть возобновили падение 22.08.2019, 22:05

Нефть торгуется ниже $60 за баррель.

Цены на нефть возобновили снижение на торгах в четверг на фоне заявлений представителей ФРС США, показавших раскол в руководстве американского центробанка по вопросам дальнейшего снижения процентных ставок, передает finanz.ru.

Фьючерсы на сорт Brent после роста на 2,2% с начала недели к 21.57 по Минску четверга подешевели на 1,42%. Через отметку 60 долларов за баррель, которую принято считать «психологической», котировки прошли как нож сквозь масло, падая в моменте до 59,89 доллара за бочку.

Рынок физической нефти переживает худший год за 10 лет: к началу второго полугодия, по подсчетам МЭА, мировой спрос вырос лишь на 500 тысяч баррелей в сутки. В этих условиях все надежды возлагаются на центральные банки и их способность залить дешевыми деньгами пожар в мировой экономике, страдающей от торговых войн.

Но ключевой ЦБ мира - Федеральная резервная система США - находится в состоянии раскола, которое еще раз подтвердил протокол последнего, июльского заседания, констатирует руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.

Хотя 31 июля ФРС снизила процентную ставку впервые за 11 лет, двое членов комитета по открытым рынкам проголосовали против. Один из них - глава Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж - в четверг снова заявила, что не видит необходимости смягчать денежную политику в условиях устойчивого роста экономики и близкой к 2% инфляции.

«Я не готова предоставить экономике еще больше стимулов, не видя, что прогноз предусматривает ухудшение», - заявила в интервью Bloomberg Джордж, которая 8 лет последовательно выступает за жесткую денежную политику и за это время заработала славу «главного ястреба» Федрезерва.

Опасения рынка по поводу неопределенности в мировой экономике имеют место, однако время для снижения ставки еще не пришло, подчеркнула она.

Хотя сторонники жесткой линии в ФРС остаются в меньшинстве (в июле Джородж поддержал лишь глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен), публичное расхождение во взглядах ослабляет позиции председателя ФРС Джерома Пауэлла, говорит Алленшпах. «Дальнейшее прогнозирование политики регулятора становится все более сложным, поскольку случайные договоренности между чиновниками внутри комитета могут привести к самым неожиданным результатам. Еще один вывод заключается в том, что выступление Пауэлла на конференции в Джексон-Хоул на следующей неделе вряд ли сможет оказать существенное влияние на рынок в текущей конъюнктуре», - добавляет он.

На ФРС тем временем продолжает давить президент США Дональд Трамп, превративший руководство центробанка в мишень практически ежедневных выпадов в твиттере.

В четверг Трамп вновь пожаловался, что ФРС не желает поддержать экономику. «Германия продала 30-летние бонды с отрицательной доходностью. Германия конкурирует с США. Наша Федеральная резервная система не позволяет нам сделать то, что мы должны делать. Она ставит нас в невыгодное положение по сравнению с нашим конкурентом. Сильный доллар и никакой инфляции», - написал он.