В Беларуси появился новый сервис по продаже билетов на автобусы и маршрутки 22.08.2019, 22:11

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Но есть нюанс.

В Беларуси появился новый сервис, которые позволяет не только смотреть расписания, но и купить билет. Причем не только на государственные автобусы, но и на частные маршрутки, которые работают официально. В том числе и на заграничные маршруты, пишет the-village.me.

Сервис Avtovokzal.by разработали ООО «Стократ» и ОДО «Белтранском». Именно «Белтранском» — компания, которая с 1991 года разрабатывает систему продажи билетов на автобусы. Ее сайт Ticketbus.by часто критикуют за неудобство пользования, ошибки в названиях остановок и городов и недостоверное расписание.

Возможно, сейчас ситуация изменится. Для покупки билета надо зарегистрироваться на сайте, это можно сделать упрощенно прямо в момент оформления билета.

То, что к системе подключены и частные маршрутки — плюс. Но новый сайт не позволяет купить билет не из города в город, а из города в деревню. Хотя старый сайт Ticketbus.by умеет это делать.