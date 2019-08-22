Стали известны лидеры президентской гонки в Польше 1 22.08.2019, 22:20

Президентские выборы в Польше должны пройти в 2020 году.

Если бы президентские выборы состоялись в это воскресенье, Анджей Дуда имел бы больше шансов на новый срок. Об этом свидетельствует результат соцопроса Института Pollster для газеты Superexpress.

Данные соцопроса свидетельствуют, что действующий президент Анджей Дуда имеет больше всего шансов остаться в президентском кресле - его готовы поддержать 36% респондентов.

Второе место занимает бывший премьер-министр Польши и нынешний председатель европейского совета Дональд Туск. Он пользуется поддержкой 26% опрошенных.

Роберт Бедронь, глава социал-демократической партии Wiosna занимает в рейтинге третье место. Он может рассчитывать на 10% поддержки избирателей.

На четвертом месте расположился польский актер, музыкант и основатель политического движения Kukiz'15 Павел Кукиз. Ему готовы отдать свои голоса 5% процентов респондентов.

Пятую строчку занял председатель польской сельской партии (PSL) Владислав Кошиняк-Камыш - 4% опрошенных готовы за него проголосовать.

Польский политолог Казимеж Кик в интервью изданию отметил, что разница в 10 процентных пунктов "не гарантирует переизбрания, а Анджею Дуде следует взглянуть на своего предшественника - Бронислава Коморовского". По словам Кика, Коморовский также лидировал в соцопросах, но в итоге проиграл президентские выборы в 2015 году.

В то же время, политолог считает, что Анджей Дуда в настоящее время является самым популярным польским политиком.

Напомним, президентские выборы в Польше должны пройти в 2020 году.