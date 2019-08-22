Для беспилотников закрыли все небо между резиденциями Лукашенко 7 22.08.2019, 22:30

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Закрыто почти 40 км² Минска.

Согласно картам Национального кадастрового агентства, для полетов беспилотников закрыли почти 40 км² Минска, передает «Радыё Свабода».

Сейчас нельзя летать над Дроздами, Радужным поселком, Олимпик-парком, заказником «Лебяжий», водохранилищем Дрозды и частью Заславского водохранилища.

Запретная для полетов зона теперь закрывает пространство между двумя резиденциями Лукашенко - «Дрозды» на юге и «Заславль» на севере.