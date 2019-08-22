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Для беспилотников закрыли все небо между резиденциями Лукашенко

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  • 22.08.2019, 22:30
  • 1,853
Для беспилотников закрыли все небо между резиденциями Лукашенко

Закрыто почти 40 км² Минска.

Согласно картам Национального кадастрового агентства, для полетов беспилотников закрыли почти 40 км² Минска, передает «Радыё Свабода».

Сейчас нельзя летать над Дроздами, Радужным поселком, Олимпик-парком, заказником «Лебяжий», водохранилищем Дрозды и частью Заславского водохранилища.

Запретная для полетов зона теперь закрывает пространство между двумя резиденциями Лукашенко - «Дрозды» на юге и «Заславль» на севере.


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