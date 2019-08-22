Премьером Италии впервые может стать женщина 1 22.08.2019, 22:40

Марта Картабия

Премьер-министром может стать председатель Конституционного суда Марта Картабия.

Заместитель председателя Конституционного суда Марта Картабия может впервые в истории стать премьер-министром Италии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на новостной канал Sky TG24.

Телеканал сообщил, что ее имя называется в качестве вероятного главы коалиционного правительства, которое может опираться на альтернативное парламентское большинство в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии.

Напомним, 21 августа президент Италии Серджио Маттарелла принял заявление об отставке премьер-министра страны Джузеппе Конте. Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте 20 августа объявил, что уходит в отставку. Кроме того, он заявил, что работа его правительства заканчивается. Кроме того, Конте обвинил в безответственности своего заместителя - министра внутренних дел и лидера одной из двух правящих партий ("Лиги", - ред.) - Маттео Сальвини, назвав его оппортунистом.