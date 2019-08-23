Как выглядит элитный поселок, куда не хотели пускать Мелитину Станюту 23.08.2019, 7:46

Отцу знаменитой гимнастки поселок напомнил картину Дроздовича «Обсерватория на кольце Сатурна».

Белорусскую гимнастку Мелитину Станюту не пустили прогуляться по улице в Минске, названной в честь ее прабабушки Стефании Станюты. Там расположен элитный поселок, построенный Dana Holdings. Застройщик объяснил, в чем дело, и провел потомков знаменитой актрисы по улице. А журналисты tut узнали, кому там принадлежат участки и законно ли их обносить забором с охраной.

Поселок на улице Стефании Станюты из 14 домов расположен возле Цнянского водохранилища, вокруг частная застройка и лес. Участок огражден по периметру, на въезде — шлагбаум и КПП. На прошлой неделе Мелитину Станюту на улицу не пропустили, посоветовав обратиться к застройщику Dana Holdings. В контакт-центре компании гимнастка не получила ответа.

— Как правнучке и внучке пройтись по улице прабабушки? — задавалась вопросом спортсменка в соцсетях.

На вопрос tut.by, почему тут забор и КПП, председатель совета директоров Dana Holdings Вибор Мулич отвечает: это решение людей, которые здесь живут.

— Это закрытая территория, улица никуда не выходит. Так договорились жильцы между собой для безопасности. Для других граждан эта улица не несет функции. Но не для правнучки Станюты. Когда ее сюда не пустили — это было связано с непрофессионализмом охранника, он неправильно себя повел. Для нас это не менее неприятный случай.

В Dana Holdings нам рассказали, что вопрос решился. Общий знакомый связался с застройщиком и спортсменкой, после чего девушку пригласили прогуляться по улице ее прабабушки.

Мелитина Станюта приехала на встречу с отцом — Дмитрием Станютой. Председатель совета директоров Dana Holdings Вибор Мулич провел их через пункт пропуска.

Дмитрий Станюта: «Наша семья ждала, когда появится улица Станюты»

На въезде нас встречает сотрудник в форме, Мулич говорит, что это охранник. На КПП стоит камера видеонаблюдения. Улица Станюты проходит почти параллельно улице Кольцова, которая тоже огорожена высоким забором и туями — за ними лишь видны крыши домов.

Мы выходим на улицу Станюты, где по траве ездит робот-газонокосилка. Сейчас улица тупиковая, но, возможно, ее продолжат.

«Дома тут огого», — публикует в Instagram Мелитина.

Дмитрий Станюта рассказал, что в 2014 году их семья узнала, что одну из улиц Минска назовут именем его бабушки.

— Мы были очень рады, что в числе имен, которые получили новые улицы, будет улица Станюты. Наша семья ждала, когда она появится. Но несколько лет казалось, будто такой улицы нет. Мы не знали, где она. Летом я выезжал на Цнянку и вдруг, проезжая здесь, увидел этот забор с табличкой. Бывает так: ты ходишь мимо какого-то места и не замечаешь, какое оно. Так было и в этом случае.

Дмитрий Станюта был неприятно удивлен, что улица имени его бабушки оказалась закрытой.

— Не знаю, кто тут живет. Выглядит хорошо, новые богатые коттеджи. Напоминает картину Дроздовича «Обсерватория на кольце Сатурна», видно, что нездешний пейзаж. Но давайте посмотрим на это позитивно.

Дмитрий говорит: для него улиц в честь бабушки в Минске много. Это дом на проспекте Независимости, 19, с мемориальной доской Стефании Станюты — там до сих пор живет ее сводный брат, улица Берестянская, где когда-то жила Станюта, и улица Карастояновой, где актрисе выделили квартиру.

После прогулки Мулич пообещал семье Станюты: по предварительному согласованию они могут сюда приходить.

Кому принадлежат участки на этой улице?

В элитном поселке на улице Стефании Станюты зарегистрировано 14 домов. Эти коттеджи в 2015 году построила Dana Holdings.

Согласно выпискам из Единого госрегистра недвижимого имущества, право собственности на все капитальные строения на Станюты принадлежит иностранной компании «Дана Астра», земельные участки выданы в аренду на 98−99 лет.

Участки для домов здесь размером от 0,1353 до 0,1500 га. Годовая арендная плата колеблется от 4,5 миллиона до 7,7 миллиона неденоминированных рублей (по теперешним деньгам — от 450 до 770 рублей).

Весь участок с застройкой на Станюты занимает чуть больше 3,7 га. Годовая арендная плата за него составляет 2 094 090 808 неденоминированных белорусских рублей (по теперешним деньгам — около 209 тысяч рублей).

Категория этого большого участка — «земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов». Он используется для эксплуатации и обслуживания здания на Станюты, 12, спортивных объектов и подъездных путей к жилому массиву в районе одноименной улицы.

Журналисты нашли объявление за прошлый год о сдаче в аренду дома на улице Станюты за 12 тысяч рублей (сумма эквивалетна 6,4 тысячи долларов). Из описания: «Дом находится в природоохранной зоне водохранилища Цна в поселке клубного типа, жители домов могут использовать бассейн, красивый ресторан с кухней, корты. Вид на водную систему, к дому примыкает сосновый лес. Дом 2015 года постройки. Выполнен качественный свежий ремонт. Есть современная мебель. В подвальном помещении комната отдыха, сауна».

Здание № 12, о котором мы писали выше, стоит обособленно на карте, можем предположить, что это и есть ресторан. Рядом расположены теннисный корт и детская площадка.

Можете посмотреть, как выглядела застройка на улице Станюты и коттеджная застройка на улице Кольцова (это по соседству, через забор) в январе 2018 года.

В коттеджном поселке на Кольцова мы нашли дома, которые зарегистрированы на бизнесменов и их родственников. Среди них — супруга главы «А-100» Мария Центер, собственница Glassbel Лариса Соболевская, учредитель ООО «ТехСтройРесурс», председатель «Белорусской федерации конного спорта» Сергей Дражин и другие.

Рядом Клуб тенниса — унитарное предприятие президентского спортивного клуба.

По словам Вибора Мулича, других участков закрытого типа, как на улице Станюты, у Dana Holdings нет.

Юристы: «Если согласования получены — установка забора законна»

Правомерность установки забора прокомментировали юристы REVERA Александр Штрикуль и Александр Антонов. По их словам, установка ограждений на земельном участке — это разновидность работ по благоустройству.

— Благоустройство земельных участков является даже не правом, а обязанностью землепользователей. При этом, проведение практически любого благоустройства требует согласования, — отмечает Александр Антонов.

— Например, архитектурное решение ограждения приусадебного участка должно быть предварительно согласовано с территориальными органами архитектуры и градостроительства. Землепользователь должен на согласование предоставить эскиз ограждения в произвольной форме с основными техническими параметрами — конструкция, высота, материал, цвет. Есть и требования к ограждениям — по высоте, степени светопрозрачности, — добавляет Штрикуль.

Специалисты REVERA резюмируют: если землепользователь получил нужные согласования при установке забора — его действия законны. Не видят юристы нарушений и в использовании «иных средств контроля и ограничения доступа» (например, видеокамер), если они не были установлены самовольно.

Юристы обращают внимание, что прилегающая к постройкам земля в Беларуси может быть оформлена по-разному. Она может относиться не только к землям общего пользования и быть в свободном доступе, но может быть и предоставленной в пользование собственникам зданий.

Первый случай встречается чаще, в том числе и потому, что собственникам недвижимости не надо платить за пользование прилегающей землей. Во втором случае, кроме прав на «эксклюзивное» пользование землей (например, право установить шлагбаум и забор), есть и обязанности по уплате земельного налога (арендной платы). Итоговое решение, как будет оформлена прилегающая территория, — за органом, предоставляющим земельный участок. В Минске это Мингорисполком. По возможности учитывается и мнение собственников.

Пример, когда прилегающая даже к многоквартирным домам земля обнесена забором, — жилой комплекс «Престижино» в Минске.