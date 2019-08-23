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Белорус рассказал шокирующую историю о «бесплатной» медицине

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  • 23.08.2019, 7:58
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Белорус рассказал шокирующую историю о «бесплатной» медицине

Инцидент произошел в Ивацевичской ЦРБ Брестской области.

Очередной шок из мира белорусской бесплатной медицины. В этот раз "отличилась" Ивацевичская ЦРБ в Брестской области, сообщает телеграм -канал NEXTA.

- 18 августа в 10:00 сюда доставили моего 26-летнего брата Владимира Валаха, - пишет наш читатель. - У него была тяжёлая травма головы криминального характера. До 14:00 он просто валялся на каталке в коридоре, лишь затем сделали операцию. За это время образовалась субдуральная гематома в правом полушарии мозга - удалили около 200 мл крови и положили в реанимацию. Ни КТ, ни МРТ, ни приличных нейрохирургов в ЦРБ нет, а на все просьбы о переводе в другую больницу главврач Василий Юзефович отказывал. Вчера, 20 августа, у пациента развился отёк мозга. Это требовало срочного нейрохирургического вмешательства. Решили везти в Барановичи, но реанимобиль пришлось ждать ещё 4 часа, а при попытке снять этот бардак на видео главврач Юзефович вызвал милицию. Примчались сразу 4 машины правоохранителей во главе с начальником РОВД Вадимом Постоялко. Они пытались отобрать у 18-летней сестры больного телефон.

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