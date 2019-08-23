В Шклове нашли гору 100-летних лаптей 4 23.08.2019, 7:53

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Фото: shklovinfo.by

Историки и краеведы выдвинули несколько версий.

Во время реконструкции одного из зданий в Шклове 19 августа обнаружили необычную находку — целую гору лаптей из лыка, пишет shklovinfo.by.

Местные историки и краеведы выдвинули несколько версий того, как обувь, популярная у крестьян в конце XIX века, могла в таком количестве оказаться в Шклове.

По наиболее вероятной версии, в Шклове в начале ХХ века существовала артель по производству лаптей. Её изделия и были найдены сейчас. Кстати, рядом со зданием, где обнаружили лапти, располагались магазины, а чуть дальше — торговые ряды. Найденные лапти не были в обиходе и были разобраны по парам — это свидетельствует, что они готовились на продажу.

Здание, в котором нашли лапти, долгое время принадлежал райпотребкооперации. Не исключено, что лапти там хранили перед продажей.

Старшая научная сотрудница местного музея Ирина Гапеева говорит, что найденные лапти — праздничные. К тому же они сделаны по специальной технологии. "Для Беларуси было характерно прямое плетение лаптей, а здесь оно косое и весьма профессиональное", — отмечает специалистка.