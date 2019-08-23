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Ученые обнаружили гигантское животное эпохи палеоцена

  • 23.08.2019, 8:27
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Ученые обнаружили гигантское животное эпохи палеоцена
Иллюстрационное фото

Этот вид охотился у побережья Новой Зеландии 66-56 миллионов лет назад.

На Южном острове Новой Зеландии обнаружены окаменелые останки пингвина размером почти со взрослого человека, сообщает lenta.ua.

По словам учёных, открытие подтверждает теорию о том, что пингвины достигли больших размеров в начале своей эволюции. Высота морской птицы составляла 1,6 метра, а вес — 80 килограммов, что примерно в четыре раза больше, чем показатели современного императорского пингвина. Вид, названный crossvallia waiparensis, охотился у побережья Новой Зеландии в эпоху палеоценапримерно 66-56 миллионов лет назад. Археолог-любитель обнаружил кости ног птицы в прошлом году, но только теперь специалисты подтвердили, что это новый вид.

Исследователи Кентерберийского музея отмечают, что это второй гигантский пингвин эпохи палеоцена, найденный в этом районе. Ранее ученые предполагали, что большие пингвины вымерли из-за появления других крупных морских хищников, таких как тюлени и киты. Новая Зеландия хорошо известна своими вымершими гигантскими птицами, в том числе нелетающей моа высотой до 3,6 метра и орлом Хааста, размах крыльев которого составлял 3 метра.


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