Президент Италии дал партиям пять дней для поиска партнеров по коалиции 23.08.2019, 8:30

Иначе может быть создан переходный кабинет до проведения внеочередных выборов.

Президент Италии Серджо Маттарелла по завершении двухдневных консультаций по выходу из правительственного кризиса заявил в четверг, что начнет новый раунд переговоров с представителями политических сил страны через пять дней, сообщает dw.com.

"Возможны только правительства, которые получат доверие парламента на основе программы. В отсутствие подобных условий единственным выходом являются выборы", - заявил он журналистам.

Правительственный кризис в стране начался 8 августа. Лидер "Лиги", одной из двух партий, входящих в правящую коалицию, вице-премьер Маттео Сальвини потребовал провести досрочные парламентские выборы. Политик указал, что из-за разногласий между "Лигой" и Движением "5 звезд", усиливающихся в последние месяцы, в парламенте отсутствует правящее большинство. По его мнению, новое голосование является единственной альтернативой той непрочной коалиции, которая проработала всего 14 месяцев. 20 августа премьер-министр Джузеппе Конте вручил президенту страны прошение об отставке.

Теперь Маттарелла должен определить, существуют ли сейчас условия формирования нового большинства, в противном случае он может предложить создать некий переходный кабинет до проведения внеочередных выборов.

Тем временем, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что его партия "Вперед, Италия" готова вернуться к правоцентристской коалиции и на ее основе сформировать правительство. Фактически это заявление означает, что Берлускони готов к союзу с партиями "Лига" и "Братья Италии".