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Президент Италии дал партиям пять дней для поиска партнеров по коалиции

  • 23.08.2019, 8:30
Президент Италии дал партиям пять дней для поиска партнеров по коалиции

Иначе может быть создан переходный кабинет до проведения внеочередных выборов.

Президент Италии Серджо Маттарелла по завершении двухдневных консультаций по выходу из правительственного кризиса заявил в четверг, что начнет новый раунд переговоров с представителями политических сил страны через пять дней, сообщает dw.com.

"Возможны только правительства, которые получат доверие парламента на основе программы. В отсутствие подобных условий единственным выходом являются выборы", - заявил он журналистам.

Правительственный кризис в стране начался 8 августа. Лидер "Лиги", одной из двух партий, входящих в правящую коалицию, вице-премьер Маттео Сальвини потребовал провести досрочные парламентские выборы. Политик указал, что из-за разногласий между "Лигой" и Движением "5 звезд", усиливающихся в последние месяцы, в парламенте отсутствует правящее большинство. По его мнению, новое голосование является единственной альтернативой той непрочной коалиции, которая проработала всего 14 месяцев. 20 августа премьер-министр Джузеппе Конте вручил президенту страны прошение об отставке.

Теперь Маттарелла должен определить, существуют ли сейчас условия формирования нового большинства, в противном случае он может предложить создать некий переходный кабинет до проведения внеочередных выборов.

Тем временем, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что его партия "Вперед, Италия" готова вернуться к правоцентристской коалиции и на ее основе сформировать правительство. Фактически это заявление означает, что Берлускони готов к союзу с партиями "Лига" и "Братья Италии".


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