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В белорусской Нарочи появилась мемориальная доска в честь Марии Качиньской

  • 23.08.2019, 8:54
В белорусской Нарочи появилась мемориальная доска в честь Марии Качиньской
Мемориальная доска в память Марии Качиньской.
Фото: Дмитрий Солтан/«Белсат»

Жену бывшего президента Польши крестили в местном костеле.

22 августа в Нарочанском костеле святого апостола Андрея открыли мемориальную доску в память Марии Качиньской, жены бывшего президента Польши Леха Качиньского, которую здесь крестили, сообщает «Белсат».

По словам архиепископа Тадеуша Кондрусевича, это чрезвычайно важное событие как для белорусской католической церкви, так и для двусторонних отношений.

«Для костела, потому что мы еще раз чествуем женщину, которая, будучи женой одного из лидеров Солидарности, женой президента – осталась преданной христианскому призванию», – сказал Тадеуш Кондрусевич.

В костеле во время торжества по случаю открытия мемориальной доски. Фото – Дмитрий Солтан/«Белсат»

С инициативой установить в храме памятный знак к 77-й годовщине рождения жены польского лидера выступило посольство Польши в Беларуси.

Торжественная месса в церкви святого апостола Андрея в Нарочи по случаю открытия мемориальной доски в память Марии Качиньской. Фото – Дмитрий Солтан/«Белсат»

Нарочанский костел святого апостола Андрея, где 22 августа 2019 года открыли мемориальную доску в память Марии Качиньской. Фото – Дмитрий Солтан/«Белсат»

Марию Качиньскую (в девичестве – Мацкевич) окрестили в этом храме 27 сентября 1942 года.

Нарочанский костел святого апостола Андрея, где 22 августа 2019 года открыли мемориальную доску в память Марии Качиньской. Фото – Дмитрий Солтан/«Белсат»

10 апреля 2010 года президентская чета Качиньских погибла в катастрофе правительственного Ту-154 под Смоленском вместе практически со всем высшим военным руководством страны, рядом депутатов, общественных и политических деятелей. Польская делегация направлялась туда по случаю 70-й годовщины расстрела более 20 тысяч польских офицеров в лесу под российской Катынью.


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