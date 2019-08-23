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Назван самый простой способ продлить жизнь

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  • 23.08.2019, 9:25
  • 2,559
Назван самый простой способ продлить жизнь

Даже повседневные занятия могут пойти на пользу.

Регулярные физические нагрузки значительно снижают риск ранней смертности, выяснили ученые, пишет ria.ru.

По данным опубликованного в British Medical Journal исследования, даже уборка в квартире может способствовать увеличению продолжительности жизни.

Специалисты изучили восемь исследований, в которых приняли участие суммарно 36 тысяч человек старше сорока лет. Испытуемых поделили на четыре группы по уровню их ежедневной активности, в среднем за их жизнью наблюдали около шести лет.

Наблюдение показало, что риск преждевременной смерти у самой подвижной категории людей сокращается на 73 процента, а у второй по активности группы — на 66 процентов.

Ученые также утверждают, что для повышения продолжительности жизни при сидячем образе достаточно ходить быстрым шагом по 24 минуты в день либо это же время потратить за физические нагрузки средней степени интенсивности.

Специалисты также выяснили, что риск преждевременной смерти повышается более чем в два раза, если человек проводит по девять-десять часов в сидячем положении.


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