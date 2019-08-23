Активисты возвращают белорусский язык в Оршу 2 23.08.2019, 9:30

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Что происходит на родине Короткевича?

Орша – родина первого печатного букваря по-белорусски и одного из самых известных отечественных писателей – Владимира Короткевича. Однако сейчас в городе родного языка остается все меньше, сообщает телеграм-канал «Баста».

Вернуть озвучку по-белорусски в общественный транспорт решили активисты. К руководству автопарка пошли уже с предложениями.

Однако из горисполкома пришел отрицательный ответ: мол, белорусский язык из транспорта решили убрать по просьбе жителей. Вскоре после этого письма на сайте petitions.by начался сбор подписей за объявление остановок в Орше по-белорусски.

На сегодня Орша – единственный город в Витебской области, где остановки в общественном транспорте объявляют по-русски. А потому продолжать бороться за родной язык стоит, считают многие жители. До окончания сбора подписей на сайте petitions.by осталось еще два дня.

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