Алексей Навальный вышел на свободу
- 23.08.2019, 9:36
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Накануне суд решил не продлевать политику срок административного ареста из-за его госпитализации.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный вышел из спецприемника после 30 суток административного ареста за призыв выйти на несогласованную акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, сообщает «Новая газета».
Алексей pic.twitter.com/GEMbA1WRAw— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 23, 2019
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш отметила, что около спецпримника дежурил автозак и стояли сотрудники полиции. Однако политика не стали задерживать, добавила она.
Накануне суд решил не продлевать политику Алексею Навальному срок административного ареста из-за его госпитализации на сутки в конце июля. С соответсвующим ходатайством обратился начальник спецприемника №1 Дмитрий Томозов.
Политика в конце июля госпитализировали на сутки с «острой аллергической реакцией» из спецприемника. Его врач-офтальмолог и глава «Профсоюза врачей» Анастасия Васильева при этом жаловалась на то, что вызвавший отеки раздражитель так и не был установлен врачами.
24 июля Навального арестовали на 30 суток за призывы выйти на акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Политик предложил провести 27 июля у здания мэрии митинг во время согласованной акции за допуск независимых кандидатов на проспекте Сахарова в Москве.