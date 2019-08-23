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Алексей Навальный вышел на свободу

  • 23.08.2019, 9:36
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Алексей Навальный вышел на свободу

Накануне суд решил не продлевать политику срок административного ареста из-за его госпитализации.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный вышел из спецприемника после 30 суток административного ареста за призыв выйти на несогласованную акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, сообщает «Новая газета».

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш отметила, что около спецпримника дежурил автозак и стояли сотрудники полиции. Однако политика не стали задерживать, добавила она.

Накануне суд решил не продлевать политику Алексею Навальному срок административного ареста из-за его госпитализации на сутки в конце июля. С соответсвующим ходатайством обратился начальник спецприемника №1 Дмитрий Томозов.

Политика в конце июля госпитализировали на сутки с «острой аллергической реакцией» из спецприемника. Его врач-офтальмолог и глава «Профсоюза врачей» Анастасия Васильева при этом жаловалась на то, что вызвавший отеки раздражитель так и не был установлен врачами.

24 июля Навального арестовали на 30 суток за призывы выйти на акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Политик предложил провести 27 июля у здания мэрии митинг во время согласованной акции за допуск независимых кандидатов на проспекте Сахарова в Москве.


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