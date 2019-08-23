Россия и Китай подвели Лукашенко в торговле

Россия и Китай подвели Лукашенко в торговле7
- 23.08.2019, 9:42
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Главные «союзники» стали главными генераторами отрицательного сальдо для Беларуси.
Казахстан и Бразилия вошли в первую десятку важнейших торговых партнеров Беларуси по итогам первого полугодия 2019 года.
За апрель-июнь текущего года они вытеснили из рейтинга Италию и Турцию, пишет «Завтра твоей страны».
Объем товарооборота в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2018 год сократился на 2,6% и составил 34, 508 млрд. долларов. Уменьшились в денежном выражении как экспортные поставки (на 4,1% до 15,89 млрд. долларов), так и импорт (на 1,3% до 18,618 млрд. долларов).
На итоговых показателях сказывается сокращение объемов взаимных поставок с Россией, а также снижение поставок нефтепродуктов покупателям в Соединенном Королевстве и Нидерландах.
Важнейшими торговыми партнерами Беларуси продолжают оставаться Россия, Украина и Китай.
В то же время Россия и Китай по итогам января-июня этого года стали главными генераторами отрицательного сальдо нашей страны в торговле товарами. Также в первую тройку стран, торговля с которыми легла бременем на сальдо, вошли США (-291, 5 млн долларов). Отметим, что во втором квартале отрицательное сальдо увеличивалось быстрее (1 680 млн долларов), чем в январе-марте (1 048 млн долларов).
Главными странами-покупателями белорусских товаров в первом полугодии стали Россия (6 399,3 млн долларов), Украина (1 816,8 млн долларов), Соединенное Королевство (1 268,8 млн долларов), Польша (662,6 млн долларов) и Германия (568,3 млн долларов).
Источниками импорта выступили поставщики из России (10 345,1 млн долларов), Китай (1 660,3 млн долларов), Украина (842, 7 млн долларов), Германия (805,9 млн долларов) и Польша (624,6 млн долларов).
№
Страна
Объем товарооборота в 1 полугодии 2019г., в млн. долларов
Темп роста к 1 полугодию 2018г., в %
Сальдо, в млн. долларов
1
Россия
16 744,4
95,6
-3 945,8
2
Украина
2 659,5
103,5
974,1
3
Китай
2 053,1
122,3
-1 267,6
4
Соединенное Королевство
1 406,1
81,7
1 131,5
5
Германия
1 374,1
85,6
-237,6
6
Польша
1 287,2
99,2
38,0
7
Литва
716,7
102,5
329,9
8
Нидерланды
643,5
58,9
242,0
9
Бразилия
502,3
141,6
65,9
10
Казахстан
481,7
111,8
327,0
34 508,8
97,4
- 2 728,0
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь