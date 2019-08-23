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Россия и Китай подвели Лукашенко в торговле

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  • 23.08.2019, 9:42
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Россия и Китай подвели Лукашенко в торговле

Главные «союзники» стали главными генераторами отрицательного сальдо для Беларуси.

Казахстан и Бразилия вошли в первую десятку важнейших торговых партнеров Беларуси по итогам первого полугодия 2019 года.

За апрель-июнь текущего года они вытеснили из рейтинга Италию и Турцию, пишет «Завтра твоей страны».

Объем товарооборота в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2018 год сократился на 2,6% и составил 34, 508 млрд. долларов. Уменьшились в денежном выражении как экспортные поставки (на 4,1% до 15,89 млрд. долларов), так и импорт (на 1,3% до 18,618 млрд. долларов).

На итоговых показателях сказывается сокращение объемов взаимных поставок с Россией, а также снижение поставок нефтепродуктов покупателям в Соединенном Королевстве и Нидерландах.

Важнейшими торговыми партнерами Беларуси продолжают оставаться Россия, Украина и Китай.

В то же время Россия и Китай по итогам января-июня этого года стали главными генераторами отрицательного сальдо нашей страны в торговле товарами. Также в первую тройку стран, торговля с которыми легла бременем на сальдо, вошли США (-291, 5 млн долларов). Отметим, что во втором квартале отрицательное сальдо увеличивалось быстрее (1 680 млн долларов), чем в январе-марте (1 048 млн долларов).

Главными странами-покупателями белорусских товаров в первом полугодии стали Россия (6 399,3 млн долларов), Украина (1 816,8 млн долларов), Соединенное Королевство (1 268,8 млн долларов), Польша (662,6 млн долларов) и Германия (568,3 млн долларов).

Источниками импорта выступили поставщики из России (10 345,1 млн долларов), Китай (1 660,3 млн долларов), Украина (842, 7 млн долларов), Германия (805,9 млн долларов) и Польша (624,6 млн долларов).

Топ-10 важнейших торговых партнеров Беларуси по итогам первого полугодия 2019 г.

Страна

Объем товарооборота в 1 полугодии 2019г., в млн. долларов

Темп роста к 1 полугодию 2018г., в %

Сальдо, в млн. долларов

1

Россия

16 744,4

95,6

-3 945,8

2

Украина

2 659,5

103,5

974,1

3

Китай

2 053,1

122,3

-1 267,6

4

Соединенное Королевство

1 406,1

81,7

1 131,5

5

Германия

1 374,1

85,6

-237,6

6

Польша

1 287,2

99,2

38,0

7

Литва

716,7

102,5

329,9

8

Нидерланды

643,5

58,9

242,0

9

Бразилия

502,3

141,6

65,9

10

Казахстан

481,7

111,8

327,0

 

 

34 508,8

97,4

- 2 728,0

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь


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