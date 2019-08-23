Милиционеру присудили три года колонии и лишили звания за насилие 8 23.08.2019, 10:16

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Иллюстрационное фото tut.by

Младший лейтенант с коллегами избил двух жителей Мстиславля.

Такой приговор получил бывший младший лейтенант милиции Николай Раев, который в прошлом году вместе с коллегами избил двух жителей Мстиславля. Для отечественного правосудия это редкий приговор для силовика за применение насилия, сообщает «Белсат».

Два суда, пропажа доказательств, взаимные иски – но все же это произошло. Бывшего младшего лейтенанта милиции Николая Раева, который в прошлом году избил двух посетителей РОВД, осудили на три года и лишили звания.

Пострадавший Алексей Шведков говорит:

«Я ожидал, что будет не уголовный срок, а какой домашний арест. Или какая другая замена, но как вышло – уголовный срок. Я очень рад. Я думаю, что в мстиславском РОВД будет проверка, чтобы оценить работоспособность работников, которые также проходили по делу, хотя и как свидетели».

3 года – наименьший возможный срок по 3 части 426 статьи: превышение полномочий, сопряженное с насилием.

Пострадавший утверждает, что осужденный – не единственный, кто участвовал в его с другом Николаем Купчиным избиении. Остальные 7 милиционеров проходили по делу в качестве свидетелей:

«Меня держали, Купчина двое, хотя любой из работников мог остановить это все. Мог не дать наносить удары. Как-то остановить Раева. Но никто этого не сделал. И никто не понес наказания за это».

Но обжаловать решение суда он не планирует. Мол, доволен и этим.