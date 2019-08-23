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Украина отмечает День государственного флага

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  • 23.08.2019, 10:24
Украина отмечает День государственного флага

В Киеве прошла торжественная церемония.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 23 августа, принял участие в церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины на Софийской площади в Киеве, сообщает nv.ua.

Вместе с ним в День государственного флага стяг подняли:

Герой Украины, заместитель командира механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады оперативного командования Север Сухопутных войск Вооруженных сил Украины майор Владимир Гринюк, заместитель командира Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки подразделений Национальной гвардии Украины полковник Сергей Рекун, курсант 3-го курса Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут — дочь военного летчика, подполковника Сергея Каминского, который погиб в июня 2014 года вблизи города Славянска, Анастасия Каминская.

23 августа в Украине отмечают День государственного флага.

Днем ранее Зеленский призвал украинцев присоединиться к флешмобу в День государственного флага.

Глава государства попросил всех украинцев, как в Украине, так и за рубежом, вывесить на своих зданиях украинский флаг.


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