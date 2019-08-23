Нейросеть смогла расшифровать древние языки 3 23.08.2019, 10:29

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ИИ протестировали на угаритском, иврите, критском и древних романских языках.

Американские исследователи создали нейросеть, которая может читать древние надписи, копируя типичные действия ученых-дешифровщиков. Об этом пишет «Системный Блокъ».

Ручная расшифровка древних языков — очень долгий и трудоемкий процесс, на который может уходить десятки лет. Искусственный интеллект, который создали ученые из Массачусетского технологического института и подразделения Google Brain может помочь ученым — алгоритм назвали NeuroCipher.

Над программой начали работать еще в 2010 году. Тогда нейросеть тестировали на угаритском — мертвом языке семитской группы, который люди в свое время освоили очень быстро: надписи на нем обнаружили в 1929-м, а полностью расшифровали в 1931-м.

В этом году ученые усовершенствовали работу нейросети. Процесс расшифровки следующий: сначала нейросеть-энкодер обрабатывает входные данные, преобразуя их в числа, а затем нейросеть-декодер генерирует ответ.

ИИ протестировали на угаритском, иврите, критском и древних романских языках. Точность результатов составляет от 66 % до 92 % в зависимости от выбранной письменности.

Исследователи предполагают, что в будущем алгоритм может стать ключом к расшифровке языков, которые люди не могут понять. Возможно получится понять, что написано в знаменитом манускрипте Войнича — в мае британский академик заявил, что понял смысл текста, но научное сообщество скептически отнеслось к его работе.