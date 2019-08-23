Самый влиятельный подросток: как Грета Тунберг стала «мессией» экодвижения 4 23.08.2019, 10:54

Грета Тунберг

Фото: Michael Campanella/Getty Images

Год назад Грета решила прогулять занятия в школе ради борьбы за климат.

К своим 16 годам шведская школьница Грета Тунберг, решившая однажды прогулять занятия ради протестной акции, успела стать номинантом на Нобелевскую премию мира, "человеком года" по версии GQ, выступить в Давосе и в британском парламенте, встретиться с Бараком Обамой и папой римским.

Все это - вопреки неизлечимому расстройству психики. Хотя сама Тунберг считает, что ее диагноз только помогает ей в недетской борьбе за привлечение внимания политиков, бизнесменов и парламентариев всего мира к проблемам изменения климата.

Еще год назад о ней не знал почти никто. Сейчас ее называют самым влиятельным подростком. Би-би-си рассказывает, как 16-летняя школьница стала символом и вдохновителем экодвижения.

Помог внук Грейс Келли

23 сентября в Нью-Йорке пройдет саммит ООН по изменению климата. Организаторы пригласили 16-летнюю Грету выступить на мероприятии, и девочка с радостью приняла предложение. Публичные выступления давно стали для школьницы привычным делом. Сложность оказалась в том, чтобы придумать, как добраться до США из Европы.

Тунберг принципиально не летает на самолетах: они, по ее убеждению, наносят экологии слишком большой вред. Единственный альтернативный способ - по воде. Помощь предложили Пьер Казираги, внук тринадцатого князя Монако Ренье III и актрисы Грейс Келли, и Борис Херрманн, владелец необычной гоночной яхты.

18-метровая Malizia II - одна из самых быстроходных парусных яхт на планете. Судно оборудовано солнечными батареями и подводными турбинами, которые генерируют электричество на борту. На яхте нет туалета: взамен - обычное ведро. Кухни тоже нет. Уединиться негде. Чтобы попить, придется воспользоваться опреснителем соленой воды.

Грета отплыла из британского Плимута 14 августа. Путешествие до Америки должно занять около двух недель. За ее передвижениями можно следить на интерактивной карте; согласно ей, до Нью-Йорка осталось более двух с половиной тысяч километров.

Фото: WPA Pool/Getty Images

16-летней Тунберг никогда еще не приходилось жить в таких условиях. Перед поездкой она признавалась, что немного нервничает. "Я не знаю, насколько сложным может быть путешествие: возникнет ли морская болезнь, затоскую ли по дому или просто испугаюсь чего-нибудь", - говорила Грета.

Перед отплытием она сказала журналистам, что точно будет скучать по двум своим собакам - лабрадорам Рокси и Мозесу. С собой Грета взяла много книг: сейчас она читает "Тише" Сюзан Кейн, книгу об интровертах - таких же, как она сама.

Прогулять школу ради климата

Год назад Грета Тунберг решила прогулять занятия в школе. Вместо уроков она пришла к зданию шведского парламента и села с плакатом на мостовой перед входом.

На листовках, которые она вскоре начала раздавать прохожим, было написано: "Я делаю это, потому что вам, взрослым, плевать на мое будущее". С этого начался экоактивизм Греты. Идея прогулять занятия понравилась многим школьникам и студентам по всему миру, которые начали массово присоединяться к протесту шведской школьницы.

Самой Тунберг неожиданная популярность далась нелегко. Во время своего выступления на конференции Ted Talks Грета рассказала, что в 11 лет серьезно заболела: врачи диагностировали у нее депрессию, девочка перестала есть и разговаривать. По ее словам, за два месяца она потеряла 10 килограммов, и только после этого врачи обнаружили, что у Греты - синдром Аспергера, а также обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм.

Синдром Аспергера - врожденное и неизлечимое расстройство психики, одна из форм аутизма. Расстройство влияет на коммуникативные навыки человека. Классическое обсессивно-компульсивное расстройство предполагает, что у человека присутствуют навязчивые мысли, которые вызывают тревогу, и чтобы от нее избавиться, человек совершает некие повторяющиеся действия. Один из самых ярких примеров - страх заражения или грязи: в таком случае человек может постоянно мыть руки. Селективный мутизм же проявляется как неспособность человека разговаривать в отдельных ситуациях. Ребенок с селективным мутизмом может, например, отлично общаться в кругу семьи, но не разговаривать в школе.

Сама Тунберг так обобщает свои диагнозы: "Проще говоря, это означает, что я говорю только тогда, когда считаю необходимым».

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"Для людей с расстройством аутистического спектра мир поделен на черное и белое. Мы не очень-то умеем лгать. И мы обычно не любим играть в социальные игры, которые вам так нравятся. Мне кажется, мы, аутисты, во многом более нормальные, а все остальные, наоборот, странные. Особенно когда дело касается кризиса природопользования", - говорит Грета.

Школьница и сама признается: она не видит места для компромиссов в вопросах изменения климата. В мире, в котором живет Грета, нет места для "оттенков серого": если ученые сходятся во мнении, что выбросы в атмосферу нужно сократить, значит, их нужно сократить.

Родители Греты признаются, что увлеченность вопросами экологии стала для дочери - ни много ни мало - способом жить. Правда, они не очень довольны тем, что дочь прогуливает занятия.

"Она должна быть в школе, мы не можем поддерживать ее решение [прогулять занятия]. Но мы уважаем ее желание отстаивать свою позицию. Она может либо сидеть дома и быть очень несчастной, либо протестовать и быть счастливой", - говорил ее отец Сванте Тунберг.

Он признается, что Грета заставила всю семью изменить образ жизни. До того как дочь начала читать книги, посвященные изменению климата, Сванте, по его словам, ничего не знал об этой проблеме.

Семья Тунберг не имеет отношения к экологическим движениям. Сванте Тунберг - писатель, арт-менеджер и актер. А мать Греты Малена Эрнман - оперная певица. В 2009 году она представляла Швецию на конкурсе "Евровидение", который проходил в Москве. Эрнман заняла 21-е место.

СМИ любят писать о том, что юная Грета так повлияла на семью, что Малена Эрнман под влиянием дочери даже завершила карьеру оперной певицы: такая работа предполагает частые перелеты, которые наносят вред окружающей среде. Сванте Тунберг же сопровождает дочь во всех ее поездках по миру.

"Тоталитарная уверенность»

Попытки оппонентов критиковать 16-летнюю Грету почти всегда приводили к тому, что большое количество ее сторонников и экоактивистов вставало на защиту девочки единым фронтом. Самый известный случай произошел с участием австралийского журналиста и колумниста Эндрю Болта, который и назвал Тунберг "самым влиятельным подростком".

В своей колонке для Herald Sun он написал, что "никогда не видел столь юную девушку с таким количеством психических расстройств, которую бы такое количество взрослых людей воспринимали как гуру».

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"У Тунберг есть очень редкое качество - абсолютная уверенность. Она не сомневается ни на йоту и не идет ни на малейшие компромиссы. Это дает возможность ее сторонникам, у которых есть какие-то сомнения, расслабиться, положившись на ее тоталитарную уверенность, - пишет Болт. - Если верить книге, которую написала ее мать, когда Тунберг было 11 лет, она два месяца ничего не ела. Годами она страдала от депрессии, пока наконец ей не поставили диагноз - синдром Аспергера, высокофункциональный аутизм и обсессивно-компульсивное расстройство. Ее сильный страх перед изменением климата неудивителен для человека с расстройствами, которые этот страх усиливают».

Не только активисты, но и многие СМИ назвали колонку Болта глубоко оскорбительной.

Сама Грета ответила журналисту в "Твиттере": "Я действительно "глубоко обеспокоена" (в оригинале Грета использует слова "deeply disturbed", которые также могут описывать человека с серьезными психическими отклонениями, - так ее назвал сам Болт) тем фактом, что эти кампании ненависти все никак не закончатся, потому что мы, дети, обращаемся к науке. Где же взрослые?»

Журналист в своей колонке удивлялся, почему такое количество взрослых людей, включая политиков, топ-менеджеров и даже папу римского, относятся к юной девушке с таким восторгом.

Действительно, папа римский пожал Грете руку, поздравил девушку и посоветовал ей "продолжать работать". С вниманием слушал Тунберг и Майкл Гоув, британский министр по защите окружающей среды, который признался, что благодаря Грете и другим активистам понял, что "пора действовать».

Сама Грета разборчиво подходит к выбору собеседников. Когда журналисты спросили у нее, встретится ли она в США с Дональдом Трампом, она назвала такую возможность пустой тратой времени.

Но не все политики были рады инициативам Греты. Бывший британский премьер-министр Тереза Мэй сказала, что школьные забастовки ее сторонников увеличивают нагрузку на учителей, а сами протестующие "зря потратили время занятий". Мэй в целом положительно относилась к заинтересованности школьников проблемами экологии, но подчеркивала, что лучше сначала получить образование и стать профессионалами, чтобы помогать решать проблемы на другом уровне.

Кто за этим стоит?

Этот вопрос - кто стоит за Гретой - возникал не раз. СМИ также пытались понять, как юная шведская школьница, которая решила прогулять занятия, чтобы постоять с плакатом у парламента, стала мировой знаменитостью и заручилась поддержкой такого числа людей.

У Тунберг больше миллиона подписчиков в "Твиттере", столько же - в "Фейсбуке". Это сравнимо с российскими звездами "Инстаграма", только Грета не демонстрирует гламурные фотографии, а пишет о защите окружающей среды. И с ней, в отличие от других инфлюенсеров, встречаются ведущие мировые политики.

"Возникают подозрения, не стало ли такое попадание подростка в центр внимания результатом продуманной пиар-кампании", - задается вопросом британский таблоид Daily Mail.

Многие журналисты ссылаются на статью швейцарского журнала Weltwoche под заголовком "Мы создаем климатическую икону". Издание попыталось недвусмысленно намекнуть на связь между резко возросшей популярностью Греты и выходом в свет книги ее матери.

Через четыре дня после того, как Грета впервые вышла протестовать к парламенту, ее мать Малена Эрнман в соавторстве с мужем опубликовала свою книгу Scenes from the heart ("Сцены из моего сердца"), пишет издание.

Мать Греты Малена Эрнман - оперная певица. В 2009 году она представляла Швецию на конкурсе "Евровидение", который проходил в Москве

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"Их успеху способствовал шведский пиарщик Ингмар Ренцхог [..] В день выхода книги Ренцхог опубликовал в "Инстаграме" фотографию Греты и написал о ней длинный пост в "Фейсбуке". Это вызвало цепную реакцию - подтянулись газеты и другие СМИ", - говорится в статье.

Газета Svenska Dagbladet опубликовала расследование, в котором утверждалось, что Ренцхог мог использовать образ Греты в многочисленных рекламных материалах, что помогло ему привлечь около 10 млн шведских крон (1 млн долларов) для своего околоэкологического проекта "У нас нет времени". Отец Греты тогда заявил изданию, что семья ничего об этом не знала и не имела отношения к сбору денег.

Сам Ренцхог также отрицал свою роль в "раскрутке" Тунберг. "Все думают, что я какой-то пиар-гений, стоящий за Гретой, - сказал он Vice. - Что я пишу ей речи и организую встречи с журналистами. Но это неправда».

"Циничная версия гласит, что именно ее родители затащили дочь во все это, писали ей речи и использовали ее для своих целей, - пишет журнал GQ, присудивший Тунберг звание "человек года". - Оптимистичная версия говорит обратное: ее мать, Малена Эрнман, бросила оперную карьеру ради дочери, которая была в депрессии, не ела и не разговаривала, и для которой это дело стало дорогой к выздоровлению".