Как на самом деле жили знатные и простые женщины в Средневековье 2 23.08.2019, 11:25

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Об этом редко пишут книги и снимают фильмы.

В книгах и фильмах о Средневековье обычно описываются 2 типа женщин. Это либо романтизированный образ знатной дамы, либо женщина-простолюдинка, которой приходится много и тяжело работать и обслуживать семью. Независимо от сословия, права женщин в Средневековье были ограничены, крупные решения они не могли принимать очень долго: аристократки не заседали в парламенте, а горожанки и крестьянки не могли быть управленцами своих городов и сел.

AdMe.ru постарался разобраться, как жили женщины в Средние века: кто считался хорошей хозяйкой, как складывалась профессиональная и личная жизнь женщин, какими были принципы воспитания детей и развлечения.

Знатные дамы из сословия свободных землевладельцев

Женщинам, которые выходили замуж за знатных мужчин, в большинстве случаев приходилось становиться настоящими менеджерами. Современники писали, что такая дама должна была быть умной, мудрой и гибкой, ведь ей нужно было уметь действовать от имени мужа в его отсутствие (если он принимал участие в крестовом походе или был на войне). Ее задачей было суметь удержать хозяйство и защитить себя, оставшись вдовой.

Хозяйка поместья должна была управлять большим количеством слуг, не обижая их, вникать во все сферы больших владений (например следить за состоянием домов арендаторов), организовывать полевые работы так, чтобы они принесли максимальный урожай и прибыль, контролировать выращивание скота, планировать запасы еды на все поместье и соотносить доходы и расходы.

Также она должна была уметь защитить все это, если на владения нападут в отсутствие мужа, а если кого-то ранили — оказывать первую медицинскую помощь и лечить. Известны случаи личного участия знатных дам в сражениях, кроме того были женщины-военачальники.

Но при этом люди не должны были считать, что она поступает исключительно по своей воле, поэтому нужно было хотя бы для видимости слушаться мужа и мудрых советников (естественно мужчин), быть скромной и почтительной, держать осанку и «уметь вышивать тонкими пальчиками».

Воспитание детей занимало значительную часть жизни хозяйки поместья, и часто кроме своих детей приходилось воспитывать приемных — тех, кого прислали из других замков или сирот знатных особ. Распространенной практикой среди людей всех сословий был обычай отсылать детей в другие семьи на воспитание после 7–10 лет, чтобы они лучше впитывали знания, узнавали людей и росли в нужной строгости.

В качестве развлечений была охота (добыча доставлялась в дом хозяина земель), рыцарские турниры и выезды в свет. В кругу семьи и близких были популярны настольные игры (шахматы, дамки, триктрак), а также игры на свежем воздухе с детьми. Вы представляете средневековую даму, которая играет в мяч? А между тем это было одно из любимых развлечений женщин тех времен.

Монахини

В средневековой Европе примерно 7–10 % женщин так и не вступали в брак, а поэтому для представительниц высшего и среднего сословий монастырь становился некой альтернативой семейной жизни.

Здесь жили девушки, чья семья не озаботилась подбором мужа для них; мятежницы, которые не признавали общественных норм и были сосланы в обитель в наказание; интеллектуалки, которые не хотели связывать себя браком, и знатные дамы, которые не могли выбрать себе мужа по любви, а навязанного семьей выбора не признавали. Можно было принять обет либо просто жить в монастыре рядом с сестрами, помогая им в повседневных делах.

Монастыри должны были обеспечивать себя сами, поэтому послушницам приходилось работать по 6–8 часов в день. Стоит отметить, что настоятельница женского монастыря — один из самых влиятельных статусов, который был доступен женщине в то время. Она отвечала за духовность своей паствы, но также должна была полностью взять на себя все хозяйственное управление.

Монахини занимались не только «благородной» работой — пошивом облачения, переписью книг или вышивкой, — но и и более тяжелой: убирали и готовили еду, рубили дрова, работали в кузнях, ухаживали за скотом. Женщинам приходилось самим рыть могилы для умерших сестер и заниматься погребением.

Конечно, у монахинь не могло быть детей, но женщин могли приютить вместе с дочерями. Маленькие девочки тоже должны были выполнять всю посильную работу, получая монастырское воспитание. Принимали и детей-сирот, которых могли просто подкинуть к воротам. Тогда малышей растили до определенного возраста, а потом пристраивали в приемные семьи.

Неверно думать, что в монастырях совсем не было места развлечениям и радости. Настольные игры, книги, прогулки на свежем воздухе — все это было не чуждо жительницам обители. Известно также, что по праздникам монахини встречались с монахами из соседних монастырей в каком-нибудь общественном месте и устраивали танцы, игры и гуляния, подчеркивая невинную природу таких встреч.

Городские жительницы

Свободные горожанки: представительницы буржуазии, дочери и жены ремесленников или торговцев — уже с раннего возраста учились помогать отцам, а потом мужьям в лавке или мастерской. А нередко, овладев ремеслом, становились самостоятельными и вели бизнес. Особенно количество самостоятельных женщин возросло после Великой эпидемии чумы, когда рабочих рук катастрофически не хватало.

Но все права женщин старались ограничить: так, если женщина получала статус ремесленника и вступала в гильдию, то она была обязана платить взносы, но не получала в полной мере тех прав, которыми пользовались мужчины. К примеру, она не могла продать столько товара, сколько хотела, и при равной конкуренции предпочтение всегда отдавалось мужчинам.

Хотя, например, средневековый Лондон считался очень прогрессивным городом. Официально женщинам был открыт доступ в любую профессию. Кроме того, закон позволял мужчинам заниматься только одним ремеслом, тогда как женщину в количестве не ограничивали.

В Европе до 1300-х годов женщинам были доступны профессии, которыми позже имели право заниматься только мужчины. Цирюльники, аптекари, оружейники, строители, гробовщики — сложно представить женщин в подобных ролях, однако эти профессии приносили деньги. В это же время в одной из самых прибыльных и распространенных профессий можно было встретить только женщин — это пивовары.

В документах XIII–XVI веков встречаются записи, из которых становится понятно, что женщин можно было встретить даже среди рыбаков, рудокопов, таможенников и тюремных сторожей.

Дети уже с 7 лет начинали помогать родителям в работе и постепенно учиться ремеслу. Как и в знатных семьях, после 10 лет их могли отдать в другую семью, считая, что так они быстрее могут научиться чему-то новому.

У горожанок было больше возможностей интересно провести свободное время, ведь многие значимые события проходили именно в городах: театральные представления и выступления музыкантов, танцы, ярмарки, спортивные состязания, прогулки и встречи, центром которых традиционно становились городские фонтаны.

Свободные и зависимые крестьянки

Бедная или богатая крестьянка, свободная или крепостная — деревенская женщина была защищена в Средневековье менее всего. Выходя замуж в среднем в 14 лет, она работала наравне с мужем в поле, но помимо этого должна была заниматься детьми, хозяйством и не забывать о феодальных обязанностях. Одна из таких — изготовление шерсти. Несвободные крестьянки должны были поставлять определенное количество шерсти в поместья. Но от обязанностей можно было освободиться, внеся оброк деньгами или продуктами.

Нередко крестьянки не выходили замуж, но стать самостоятельными хозяйками у них практически не было возможности. Чтобы заработать, они могли остаться в семье и работать на отца и братьев в обмен на жилье и еду. Могли найти более легкую работу, чем работа в поле, в поместьях: горничной, пастушкой, дояркой.

Самый тяжелый вариант заработка для крестьянки — работа в поле наравне с мужчинами. Даже если у семьи было свое небольшое хозяйство, крестьянка не могла наследовать его в случае смерти мужа. Вдова должна была передать земельный надел сыновьям или зятьям, которые, в свою очередь, обязаны были заботиться о ней.

У крестьянских детей не было слишком много времени на игры, часто они находились при матери и уже с 4 лет должны были помогать ей во всех делах, выполняя работу по силам. Нередко их отправляли в качестве подмастерьев на кухню, конюшню, кузницу и другие хозяйства поместий, где служили родители.

Интересно, что дети слуг часто жили вместе и дружили с детьми знатных особ, так как считалось, что и знатному ребенку нужно пройти школу жизни, научившись чему-то полезному, например, на кухне.

В небольших деревнях общих развлечений было мало, поэтому без выезда в город можно было отдохнуть на природе, искупаться в речке, поиграть с детьми, которые оставались в семье, в простые игры — вот те небольшие развлечения, которые могли себе позволить крестьянки.