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Массовая авария на МКАД заблокировала движение по средней полосе

  • 23.08.2019, 11:56
Массовая авария на МКАД заблокировала движение по средней полосе

Определить виновного автомобилиста будет нелегко.

Сегодня утром на внутреннем кольце МКАД в районе съезда на ул. Мазурова столкнулись пять автомобилей. Типичный «паровоз», произошедший в результате несоблюдения дистанции, говорят очевидцы. Все машины после серии столкновений оказались в средней полосе. Разумеется, образовался затор, движение было затруднено, сообщает onliner.by.

Обычно в подобных авариях вина ложится на «догнавшего» водителя — несоблюдение дистанции. Однако в данном случае определить виновного автомобилиста будет нелегко.


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