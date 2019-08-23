Массовая авария на МКАД заблокировала движение по средней полосе 23.08.2019, 11:56

Определить виновного автомобилиста будет нелегко.

Сегодня утром на внутреннем кольце МКАД в районе съезда на ул. Мазурова столкнулись пять автомобилей. Типичный «паровоз», произошедший в результате несоблюдения дистанции, говорят очевидцы. Все машины после серии столкновений оказались в средней полосе. Разумеется, образовался затор, движение было затруднено, сообщает onliner.by.

Обычно в подобных авариях вина ложится на «догнавшего» водителя — несоблюдение дистанции. Однако в данном случае определить виновного автомобилиста будет нелегко.