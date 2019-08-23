Лукашенко — Румасу: А что там в отношениях с Россией? 23.08.2019, 12:13

Фото: Ilya Pitalev/ТАSS

Диктатор и премьер-министр обсуждали «интеграцию» с РФ.

Лукашенко встретился с премьер-министром Сергеем Румасом. В качестве главного вопроса для обсуждения он определил комплекс белорусско-российских отношений, передает БелТА.

«Хотел бы обсудить с вами ряд вопросов принципиального характера. Прежде всего с учетом проведенных интеграционных мероприятий на уровне правительств республик постсоветского пространства. Какова ситуация вообще, если посмотреть под этим углом, в отношениях с Российской Федерацией? Конечно, имея тот комплекс вопросов и проблем, которые остались (пусть даже их немного) после нашей встречи в Санкт-Петербурге с Владимиром Владимировичем (Путиным).

Какова сейчас ситуация, обстановка, доработаны ли те вопросы, которые оставались, и на чем сейчас спотыкаемся, если можно так сказать? Вот этот комплекс белорусско-российских отношений - главный вопрос», - сказал он.