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Как украинский журналист снял на видео российский танк под Иловайском

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  • 23.08.2019, 12:27
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Как украинский журналист снял на видео российский танк под Иловайском
Ростислав Шапошников

Ростиславу Шапошникову удалось сохранить информацию даже в российском плену.

В августе 2014 года украинские военные подразделения заняли захваченный сепаратистами город Иловайск возле российской границы и спустя две недели попали в окружение. Участники тех боев утверждают, что против них воевали регулярные российские части. Спустя пять лет группа британских исследователей Forensic Architecture, проанализировав сотни часов видео, опубликовала доказательства участия российской армии в битве под Иловайском. Все собранные доказательства участники тех боев собираются использовать в Европейском суде по правам человека.

Ростислав Шапошников, украинский журналист, блогер, в августе 2014 года вместе с украинскими военными попал в плен к сепаратистам, но смог вынести оттуда флеш-карту с видео, на котором, в том числе, танк T-72Б3, новая модель, которая в то время была только у России. Именно отснятые украинским журналистом материалы легли в основу исследования Forensic Architecture.

Сейчас Ростислав Шапошников живет в США. В эфире программы "Вечер" на "Настоящем времени" он рассказал, как смог в плену сохранить флеш-карту с видео.

— Нашим зрителям надо пояснить, что вы и сами были в плену после Иловайска.

— Да, я был в плену у солдат Российской Федерации, собственно, общался с ними лицом к лицу. Поэтому я – непосредственный свидетель тех событий, о которых говорится в докладе британских исследователей.

— В какой момент вы поняли, что перед вами россияне, как вы говорите, российские военные – видимо, имеете в виду кадровых военных?

— Дело в том, что когда мы были в Иловайске, военные зашли к нам в спину. Они обошли нас вокруг и зашли к нам в спину. И первое доказательство того, что это действительно были российские военные, мы получили через пару дней после начала окружения, которое началось 24 августа 2014 года под Иловайском.

Я на свою видеокамеру записал тот знаменитый танк Т-72Б3, собственно, видео которого используется сейчас британскими исследователями, которые доказали, что это действительно танк Т-72Б3. Эти данные передаются сейчас в ЕСПЧ по обвинению России в военной агрессии.

— Это удивительная история. Есть видео, есть свидетели этого видео, и свидетели этого видео пережили плен, я вас правильно понимаю?

— Действительно, эти видеозаписи, которые вы сейчас можете видеть на экране, которые используют британские исследователи и в суде, я провез через плен на флеш-картах. Я их спрятал. Я попал в плен, я был сутки в плену у российских солдат. У меня все забрали: камеру, ноутбук, телефоны, документы, даже золотую цепочку сорвали. Но флеш-карты – самое ценное – я спрятал, и они не нашли.

— Они просто не догадались или что? Как это произошло?

— Дело в том, что флеш-карты с камеры, вы знаете, очень маленькие. Я их спрятал в обшивку своих кроссовок. Их просто невозможно было прощупать, надо было только распарывать кроссовки, чтобы обнаружить. Это была такая ситуация, там война была, было не до того им.

— Давайте посмотрим видео, которое вы сняли. Можете объяснить, что происходит?

— Это три бронетранспортера, российская каска – это остатки того, что осталось от российских солдат. Там трупы. Я замылил, потому что там разорванные трупы. И пленные солдаты Российской Федерации. Также вы можете – я предоставил видео – посмотреть, мы захватили в плен живых российских солдат.

— Они признавались [в этом], называли название части или что?

— Да, конечно. Это Руслан Ахметов и Арсений Ильмитов, это десантники из Ульяновска.

— Что это за винтовка сейчас в кадре?

— Это российская винтовка "Винторез" [винтовка снайперская специальная], используется десантниками, спецназом. В Украине таких винтовок нет, наши подразделения не используют "Винторез".

— Как так вышло, что вы смогли из плена так быстро уйти? Что происходило там?

— Дело в том, что нас было четыре человека, когда мы попали в плен: это было три журналиста вместе со мной – Егор Воробьев и Тарас Чкан, также был раненый солдат, которого бросили наши командиры. Мы переодели его по гражданке, выдали за водителя телеканала. Когда нас взяли в плен, нас хотели расстрелять, поставили в ряд, передернули затворы автоматов. Сказали: "Все, ребята, пока". В общем, путем переговоров нам удалось переубедить, что мы не шпионы-диверсанты, что мы журналисты, выдали нашего военного тоже за журналиста, поскольку он по гражданской одежде [был].

На следующий день нам привезли еще человек 15-20 военнопленных. Под конец следующего дня, если не ошибаюсь, это было 31 августа 2014 года, нас всех погрузили в грузовик и отвезли на точку сбора, где было еще несколько грузовиков с украинскими военнопленными. В сумме было где-то человек 170-180. И был "Красный Крест". Этих всех людей военнопленных собрали в кучу и вместе со мной – я в этой куче – уехали уже на территорию Украины, которая была под контролем наших войск.

Те солдаты, которые были из добровольческих батальонов – "Донбасс", "Днепр" – их оставили в плен и передали "ДНР". Российские солдаты посчитали так: те, кто от ВСУ, – они не виноваты, их принуждают воевать, и потому они их отпустили. Ну и журналистов.

— Вы были в статусе журналиста там? Вы кем были?

— Да, я был журналистом.

— Вы не воевали там?

— Нет, конечно. Я фиксировал, я был по гражданской одежде, я ни одного выстрела [не сделал].

В конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. По данным украинских властей, военные регулярных частей Вооруженных сил России вторглись в Украину для защиты поддерживаемых ими боевиков и обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские силовики. Россия отрицает заявления о своем участии в вооруженном конфликте на Донбассе. Тогда, по данным Генпрокуратуры Украины, во время боевых действий в Иловайске погибло 366 военнослужащих и добровольцев, 429 были ранены.


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