Мать осужденного по наркотической статье откровенно рассказала о «проблеме 328» в Беларуси 4 23.08.2019, 12:30

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Тысячи молодых людей проводят свои лучшие годы за решеткой.

Советский Союз потерял в Афганистане 15 000 молодых парней. В маленькой Беларуси по статье 328 сидят в тюрьме уже около 20 000. Несовершеннолетние получают страшные срока, им приписывают распространение наркотиков, в то время, как настоящие наркобароны остаются на свободе.

Youtube-канал «Народной Грамады» пообщался с Людмилой Жданович, матерью подростка, которого осудили на восемь лет. При задержании у него нашли 0.42 грамма наркотика. По словам матери, его избили, применили к несовершеннолетнему спецсредства, допрашивали без родителей, не предоставили адвоката.

И самое главное: подростка осудили за распространение наркотиков на основе показаний одного свидетеля. Этот свидетель заявил в суде, что его били, поэтому он не глядя подписал все, что ему подсунули.

Людмила Жданович считает, что люди, употребляющие наркотики — это не преступники, а больные люди. Их нужно лечить.

Тысячи молодых людей проводят свои лучшие годы за решеткой. Из них делают озлобленных зэков. Последствия этого для нашей страны могут быть ужасающими.

Зачем это нашей власти? Следователи получают премии и повышения, а руководство МВД — тысячи рабов, которые трудятся за 1 рубль 40 копеек в месяц.

Возможно, пора менять власть?