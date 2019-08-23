Ноу хаос Борис Бронштейн

23.08.2019, 12:45

Фото: Михаил Светлов/Getty Images

Нет, с массовыми порядками в России пока не получается.

Беспорядка у нас на порядок больше, чем порядка. А тут еще массовые беспорядки в Москве. Вы, наверное, слышали: жители столицы толпой вышли на улицу, несмотря на предупреждение Гидрометцентра. Ладно, подъехали какие-то метеорологи, усадили промокших под дождем граждан в автомобили и увезли сушиться в крытые помещения…

Кто инициировал те беспорядки? Надо думать, кто-то из-за границы. У нас ведь никто ничего масштабного инициировать не может — ни порядка, ни беспорядка. Разве что по мелочи, к случаю. Вот, скажем, близится День шахтера. Если кто-то насторожился и подумал, что речь снова пойдет о гуляньях и беспорядке, то зря. Наоборот, о порядке. Уже есть сообщение портала «Сiбдепо» под заголовком «Силами правонарушителей в Кузбассе наведут порядок к большому празднику». «Более 200 осужденных наводят порядок в Кемерове, Новокузнецке и Мариинске», — уточняет пресс-служба областного УФСИН. И что тут плохого? Да почти ничего. Можно навести порядок и силами правонарушителей, если никаких других сил не осталось. Плохо лишь то, что ко Дню шахтера могут остаться неподметенными, допустим, Иваново или Астрахань. Там до чумазого труженика забоя никому дела нет, а День текстильщика и День рыбака уже прошли.

Иногда вскрываются и другие резервы, но опять же — точечно. В Марийской Республике, в Советском районе, 15 школьников благоустроили две автобусные остановки. Пару дней они оттирали стенки, после чего нанесли на них неправильные глаголы английского языка. Кому-то это, может, и не понравиться: раньше слова на стенках были доступнее — на русском языке и широко употребляемые в обиходе. Зато склонным к самообразованию людям такое оформление не повредит. Пока сельский житель ждет автобуса, он научится шпарить по-английски, даже не как студент из Йошкар-Олы, а как граф из Йоркшира.

Спрашивается, а нельзя ли навести порядок с остановками не в отдельно взятом районе, а во всей стране? Нельзя. Была попытка сделать это хотя бы в одном городе, и то ничего не вышло. Речь об Ижевске. Как сообщает информационное агентство Udm-Info, «в канун 2014 года администрация озвучила наполеоновские планы об установке в городе 500 новых остановок». Заметим, на днях Наполеона повсюду упоминали по случаю круглой даты — ему исполнилось бы 250 лет. Он не дожил даже до принятия единой концепции ижевских остановок. Ну, надо же было решить, что должен включать в себя остановочный павильон. Скамейку с подогревом? Зал ожидания? Комнату матери и ребенка? «К следующему году планы администрации стали более реалистичными, — пишет Udm-Info, — в 2015-м планировалось установить 20 остановок в едином стиле». Жизнь продолжалась. Год назад мэр Олег Бекметьев рассказал о планах построить 100 остановок с видеонаблюдением, вай-фаем и мультимедийным табло. Ну, да. Следующая остановка — «Остров Святой Елены». Вы выходите?

Нет, с массовыми порядками у нас пока не получается. И заграница что-то их не инициирует. Не видит разве, что нам трудно навести порядок даже в одной квартире? Так, в городе Соль-Илецке Оренбургской области жилищная управляющая компания обратилась в суд с просьбой обязать жильцов одной из квартир навести у себя порядок. У них и стекла в окнах разбиты, и входная дверь не закрывается… Дело принято к производству. Думается, жильцы той квартиры будут защищать свой беспорядок вплоть до международного суда, куда они подадут апелляцию — через разбитое окно в Европу.

Борис Бронштейн, «Новая газета»