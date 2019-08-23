Cоциолог: Белорусскоязычный? Говори об этом 2 23.08.2019, 12:46

Как белорусам показать активную позицию на переписи населения.

С 4 по 30 октября в Беларуси пройдет перепись населения. В Национальном статистическом комитете обещают, что он станет самым инновационным из всех тех, что ранее были в стране. В частности, в отличие от предыдущих переписей, сбор и обработка персональных данных будут полностью автоматизированы.

Жители страны смогут участвовать в переписи через интернет, на стационарном участке или принять переписчика у себя дома.

«Информация, полученная в ходе проведения переписи, уникальная и важная не только для страны в целом, но и для каждого ее жителя в отдельности», – заявили в статистическом комитете.

23 августа, в День работников государственной статистики, также заработал промо-сайт переписи населения. Но нужно ли это масштабное мероприятие Беларуси? Об этом корреспонденты «Белсата» поговорили с социологом, аналитиком Белорусского института стратегических исследований Еленой Артеменко.

Каких вопросов не будет на переписи?

«Статистика в Беларуси работает так, что базовые цифры, от которых все отталкиваются, – это цифры переписи. А потом относительно численности населения сведения перечисляют, исходя из статистики прироста: смертности, рождаемости, миграции, в том виде, как она контролируется у нас», – отметила собеседница.

По ее словам, поскольку методы подсчета, особенно миграции, «не совсем совершенны», каждый год накапливается ошибка. Данные переписи нужны, чтобы уточнить эти сведения, подчеркнула социолог.

По мнению Елены Артеменко, вопросы белорусской переписи «хорошо расширяют видение» демографической ситуации в стране. В том числе планируется добавить вопросы о намерениях трудовой миграции, что дает дополнительную информацию для анализа рынка труда и демографических тенденций.

Вместе с тем есть и сферы, которых белорусские официальные социологи избегают. Прежде всего это касается вопросов о религиозной принадлежности, так как они якобы носят личный характер и могут смущать респондентов.

«С другой стороны это может быть интересным для социологов и тех, кто пользуется этими сведениями. Религиозная принадлежность может влиять на определенные культурные вещи, ценностные установки и так далее», – отметила эксперт.

Что может изменить перепись?

Белорусские власти уже заявили, что по итогам переписи может быть скорректирован административный раздел страны. Как полагает Елена Артеменко, это может стать следствием того, что в некоторых районах численность населения может оказаться около 5-7 тысяч. Поэтому там нерационально даже содержать администрацию. По мнению собеседницы, изменения могут носить технический характер для оптимизации административных процедур.

«Я не думаю, что это существенно негативно или позитивно повлияет на чьи-то жизни», – сказала она.

В общем, заявила эксперт, для социологов и демографов было очень неудобно работать с данными 2009 года, так как, по ее словам, население Минска с тех пор выросло значительно – на почти 200 тысяч человек, преимущественно молодых людей, которые приезжают в город на работу или учиться.

«Это стратегический ресурс. Недостаточно данных цифр, чтобы анализировать населения в столице. Поэтому для вещей, связанных с социологическими исследованиями, построением выборки, обновленные сведения будут очень полезны », – заявила Елена Артеменко.

Белорусскоязычный? Говори об этом

Собеседница также подчеркнула важность того, чтобы граждане во время перепись говорили правду о своем родном языке. Но, полагает она, может сработать «такой механизм, как спираль молчания, когда люди склонны не говорить то, что они думают и то, что для них действительно является правдой, а приписывать себе мнение большинства».