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Зеленский об обмене заключенными с РФ: Первые результаты должны быть в ближайшие дни

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  • 23.08.2019, 12:57
Зеленский об обмене заключенными с РФ: Первые результаты должны быть в ближайшие дни
Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что лично работает над этим вопросом.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что уже в ближайшие дни будут результаты по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Об этом он сегодня сказал журналистам в Киеве, сообщает «Украинская правда».

«Мы ждем результатов шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать», — отметил президент.

По словам Зеленского, он лично работает над этим вопросом в течение двух месяцев. Он также попросил средства массовой информации не распространять слухи.

Президент Украины напомнил, что это было его обещанием: «Я обещал украинскому народу, что мы вернем пленных, моряков, что мы закончим войну. Я этим занимаюсь лично. Я не знаю, кто там что говорит и кто чем занимается. Дайте мне сделать мое дело».

Накануне российские СМИ сообщили, что Украина и Россия близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле «33 на 33». О том, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщается.

Также стало известно, что 23 августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова находится в Киеве с рабочим визитом. Цель визита не раскрывается.


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