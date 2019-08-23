Определены места во Вселенной с большим разнообразием жизни, чем на Земле 23.08.2019, 13:10

Некоторые экзопланеты лучше подходят для жизни, чем наша планета.

Компьютерное моделирование позволило ученым сымитировать потенциальные климатические условия на нескольких экзопланетах. В итоге выяснилось, что некоторые из них лучше подходят для разнообразных форм жизни, чем Земля, пишет «Популярная механика».

До находящихся вне Солнечной системы планет (экзопланет) добраться с помощью космических аппаратов невозможно, поэтому ученые используют для изучения экзопланет компьютерные программы. Например, с помощью разработанного Институтом космических исследований им. Годдарда (GISS) софта ROCKE-3D удалось смоделировать климатические условия, включая океанскую среду, на нескольких экзопланетах, что позволило получить необычные результаты.

Доктор Стефани Олсон из Чикагского университета, представивший итоги исследования на Гольдшмидтовской конференции в Барселоне, отметил, что основным критерием по отбору потенциально пригодных для жизни экзопланет является наличие в океанах механизма подъема глубинных вод к поверхности, так называемого апвеллинга. Модель циркуляции океана позволила выявить критерии, наиболее важные для развития биосферы на экзопланеты, сообщает Phys.

Более высокая, чем на Земле, плотность атмосферы, более меньшая скорость вращения планеты и наличие на ней континентов — вот что может сделать экзопланету пригодной для обитания. Симуляция показала, что потенциально уже существует ряд таких космических объектов, на которых разнообразие форм жизни даже больше, чем на нашей планете.

Олсон подчеркнул, что сделанные открытия помогут в создании телескопов LUVOIR или HabEx для изучения экзопланет, поскольку теперь ученые знают, что конкретно необходимо искать и на что обращать внимание, чтобы проверить гипотезу о наличии более пригодных для разнообразных форм жизни планет, чем Земля.