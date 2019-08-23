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Алексей Навальный: Мы презираем трусливую и вороватую власть

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  • 23.08.2019, 13:24
  • 2,039
Алексей Навальный: Мы презираем трусливую и вороватую власть
Алексей Навальный

Российский оппозиционный политик опубликовал первый текст после своего освобождения.

«Привет, вот я и на свободе.

Так долго в этот раз тянулись 30 суток ареста.

Первым делом хочу сказать большое спасибо всем, кто ходил на протестные митинги в Москве и тем, кто поддерживал их в других городах.

Восхищаюсь выдержкой и мужеством независимых кандидатов, многие из которых до сих пор под арестом (вчера через окно камеры смог перекинутся парой слов с Юлей Галяминой, когда её торжественно привез к нам автобус и пять спецназовцев сопровождения) и тех заложников - случайно схваченных людей, которых держат в СИЗО для всеобщего устрашения. Лучи поддержки им и их семьям.

Респект моим коллегам из ФБК, несмотря на погромы и обыски, они и без меня начали выпускать расследования ещё чаще, чем раньше. Надеюсь, вы смотрите наш сериал "Московский коррупционер" на ютюбе.

Запугать нас не получится. Мы презираем трусливую и вороватую власть, которой раньше для "победы" на выборах надо было врать и фальсифицировать, а сейчас они уже не могут обойтись без арестов кандидатов, избиений мирных протестующих и обысков, больше похожих на разбойные нападения.

Никакой поддержки граждан у "Единой России" нет и я надеюсь, что 8 сентября "умное голосование" покажет это.

Ужасно рад быть снова с вами, я скучал», - написал российский оппозиционный политик Алексей Навальный в «Фейсбук».


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