Кому нужны машины завода Geely в Борисовском районе? 5 23.08.2019, 13:27

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Фото: Reuters

Белорусы ввезли из России почти 37 тысяч легковушек.

Соотечественники тратят сотни миллионов долларов на иномарки. Почему белорусы предпочитают импорт отечественному производителю? На какие суммы ввезли авто? По официальным данным за 6 месяцев 2019 года импорт легковых автомобилей в Беларусь составил 561,9 млн USD, пишет сайт banki24.by.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года ввоз легковушек в денежном эквиваленте увеличился на 12,8%. В штуках импорт легковых авто достиг 47,7 тыс. единиц. Относительно прошлого года ввоз таких транспортных средств возрос на 23%. Из приведенной статистики получается, что в среднем иномарки для белорусов подешевели на 8,3% в пересчете на доллары. Средняя цена импорта составила 11,8 тыс. USD. Видимо, отсюда и происходит тяга населения к чужим автопроизводителям: грех не прикупить дешевеющий товар! Подавляющее большинство легковых автомобилей попало в Беларусь с территории России. Не факт, что они были там же произведены, но магистральное направление импорта ясно.

В штуках из РФ в Беларусь ввезли 77,2% от всех легковушек, в долларах — 81,7%. В абсолютных величинах эти показатели выглядят так: 36,8 тыс. авто на 459,1 млн USD. В физическом выражении поставки выросли на 15,7%, в денежном — на 12,4%. Средняя цена импорта из России упала к 2018 году на 2,8% до 12,5 тыс. USD.