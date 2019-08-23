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Гонка вооружений началась?

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  • 23.08.2019, 14:05
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Гонка вооружений началась?

Путин поручил ответить на испытание CША крылатой ракеты.

Президент России Владимир Путин 23 августа заявил, что США испытали новую модификацию крылатой ракеты, и в связи с этим он поручает принять в России "меры по подготовке симметричного ответа". Как сообщает пресс-служба Кремля, заявление Путин сделал на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает "Настоящее время".

"Имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединенных Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа, – заявил глава российского государства. – Мы просто обязаны обеспечить безопасность нашего народа, нашей страны".

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ было созвано после испытания Вашингтоном новейшей модификации крылатой ракеты Tomahawk и прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Испытание ракеты было проведено в США 18 августа, впервые после выхода США из ДРСМД.

В ночь на 23 августа Россия и Китай также созвали экстренное заседание Совета безопасности ООН, где заявили, что действия Вашингтона и испытание новой ракеты "несут угрозу международной безопасности".

В свою очередь исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн во время заседания обвинил Россию в нарушении условий договора и разработке ракет и потребовал разъяснить обстоятельства взрыва 8 августа под Северодвинском.


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