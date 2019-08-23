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Индия может пересмотреть свою ядерную доктрину

  • 23.08.2019, 14:52
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Индия может пересмотреть свою ядерную доктрину

Чем это грозит региону и миру?

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил в четверг, что страна может пересмотреть положение своей ядерной доктрины, содержащее обязательство не применять ядерное оружие первыми. Его слова прозвучали на фоне усиления трений с соседним Пакистаном, который также обладает ядерным оружием, сообщает BBC.

Ситуация на границе с Пакистаном обострилась после того, как Индия лишила автономии провинцию Джамма и Кашмир, где проживают преимущественно мусульмане.

Недавно министр обороны подтвердил приверженость Индии ее многолетним обязательствам не использовать первой ядерное оружие в случае вооруженного конфликта. Однако позже он задался вопросом о том, как долго еще это обязательство будет оставаться в силе. Он заявил журналистам, что хоть Индия и продолжает строго придерживаться своей ядерной доктрины, но дальнейшее будет зависеть от обстоятельств.

Он дал понять, что обязательство не использовать ядерное оружие первыми не является ни абсолютным, ни перманентным, подразумевая, что в случае возникновения конфликта ничто не заставит Индию продолжать следовать ему.

Свое заявление Сингх сделал, находясь на ядерном полигоне Покхран, где в 1990-х годах Индия провела не одно ядерное испытание. Это, по мнению экспертов, придало его словам особый вес, и хотя министр говорил всего лишь о намерении пересмотреть доктрину, многие всерьез задумались о ситуации в регионе.

То же самое он повторил в посте в своем официальном аккаунте в «Твиттере», а правительственное информагентство Индии процитировало министра в своем релизе. Таким образом, заявление Сингха можно считать официальной позицией страны.

Индийские власти видят угрозу безопасности своей страны в связи с эскалацией конфликта с соседним Пакистаном. Тысячи жителей индийской части Кашмира лишены связи с внешним миром: отрезаны телефонные линии, не работает интернет. В провинции введен комендантский час.

Власти Пакистана неоднократно заявляли, что опасаются зачисток этнических пакистанцев, проживающих в зоне конфликта. Армия страны приведена в повышенную боевую готовность.

Что это за доктрина?

В разгар холодной войны США, СССР, Франция и Великобритания оставляли за собой право первыми использовать ядерный потенциал в случае эскалации конфликта.

Было два классических сценария для первого ядерного удара.

1. Страна, которой грозит поражение на поле боя, прибегнет к ядерному оружию в тактических целях, чтобы избежать этого поражения.

2. Страна нанесет превентивный удар, если у нее есть основания полагать, что подобный удар готовится в отношении нее. Целью превентивного удара должно быть уничтожение большей части ядерного потенциала противника.

Индия, объявившая себя ядерной державой после успешных испытаний в 1998 году, сразу отвергла идею ядерного конфликта. Она заявила, что формирует свои ядерные силы исключительно в целях удара возмездия и, следовательно, может ограничиться более скромным арсеналом.

К тому времени Китай уже предложил доктрину о неприменении ядерного оружия первым, и Индия поддержала инициативу.

После первых испытаний в 1964 году Китай заявил, что никогда и ни при каких обстоятельствах не станет первым использовать ядерное оружие.

Ирония заключается в том, что Индия, всегда боявшаяся доминирования Китая в регионе, не поверила до конца благим намерениям Пекина и ровно поэтому начала наращивать свой ядерный потенциал.

По сути, Индия и Китай — единственные ядерные державы, взявшие на себя обязательства о ядерном ненападении. Одно время Северная Корея тоже говорила о приверженности подобной доктрине, но затем предупредила, что в случае вторжения США и Южной Кореи применит ядерное оружие.

Ближайший и самый проблемный сосед Индии Пакистан всегда оставлял за собой право первого ядерного удара.

Чем грозит заявление Индии?

По оценкам экспертов, в данный момент Индия располагает примерно сотней ядерных зарядов в боеготовом состоянии и примерно столько же может изготовить довольно быстро благодаря наличию готовых комплектующих.

Кроме того, сегодня страна располагает большим запасом баллистических и крылатых ракет, впечатляющим арсеналом высокоточных боеприпасов, несколькими спутниками для космической съемки и широкими возможностями внутренней и внешней разведки.

Также Индия инвестировала средства в развитие отечественной системы противоракетной обороны и приобрела дорогостоящие системы ПРО у России и Израиля.

Иными словами, Индия — хорошо вооруженная страна, готовая отказаться от политики ненападения.

Единственным спусковым крючком в данной ситуации, по мнению аналитиков, может стать политика Исламабада, и все взоры теперь устремлены к Пакистану и его дальнейшим шагам.

«Мир должен серьезно рассмотреть вопрос о том, насколько безопасен ядерный арсенал Индии, находящийся под контролем фашистского, расистского правительства [Нарендры] Моди, ярого сторонника идеи индуистского превосходства. Это проблема, которая затрагивает не только регион, но и весь мир», — написал премьер-министр Пакистана Имран Хан на своей странице в Twitter.

Пока ни жесткая риторика Пакистана в отношении Дели, ни эскалация в Кашмире не могут стать поводом для ядерного удара. Стороны живут в состоянии конфликта десятилетиями и кое-как контролируют ситуацию.

Эксперты опасаются другого: многократно возросшие военные возможности Индии вкупе с совершенно явной готовностью защищать себя любыми способами заставит Пакистан наращивать свой ядерный потенциал.

В результате мир получит регион с гонкой вооружений и с пальцем на ядерной кнопке.


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