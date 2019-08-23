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Дарья Домрачева: Мне приятно, что малый глобус приехал в Минск

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  • 23.08.2019, 15:25
Дарья Домрачева: Мне приятно, что малый глобус приехал в Минск
Фото: belta.by

Белорусская биатлонистка получила награду за сезон 2014/15.

Четырехкратная олимпийская чемпионка мира по биатлону Дарья Домрачева получила малый хрустальный глобус в гонке преследования сезона-2014/15. Церемония награждения состоялась в "Раубичах", где 23 августа стартовал летний чемпионат мира по биатлону.

Хочу сказать, что у меня внутри двоякие ощущения. Мне приятно, что малый глобус приехал в Минск. С другой стороны, немного странно держать награду, завоеванную несколько лет назад, — передает слова Домрачевой pressball.by.

Награду экс-биатлонистке вручил первый вице-президент ИБУ Иржи Хамза. В марте этого года ИБУ перераспределил награды пасьюта этапа Кубка мира в Хохфильцене-2014/15. Из-за допинга результаты россиянки Екатерины Глазыриной были аннулированы, что позволило Домрачевой подняться на одну строчку вверх (с 13-го на 12-е место). Таким образом у белоруска обошла финку Кайсу Мякяряйнен и выиграла малый хрустальный глобус.


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