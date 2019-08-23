Горбачев: Назначать на должности по уму, а не по кумовству 3 23.08.2019, 15:42

Виктор Горбачев

Как обустроить регионы Беларуси?

Именно такой вопрос «БелГазета» задала известному предпринимателю и блогеру Виктору Горбачеву.

- Как обустроить регионы? И особенно это касается малых, где минимум рабочих мест и население их покидает в целях пропитания? Никто не отменял принцип для развития как личности в отдельности, так и экономического роста в регионах в целом - не мешать. В дополнение к этому стоит создать отдельные льготные условия для малых регионов. Без развития малого предпринимательства регионам не выжить и не встать с колен.

Необходимы льготы, более низкая налоговая нагрузка или освобождение от нее вообще на несколько лет. Уменьшить арендные ставки до минимума. В сельской местности дать возможность заниматься фермерским хозяйством по своему усмотрению. Предоставить в аренду имеющуюся в государстве технику за низкую плату. Повсеместное создание частных заготпунктов в районах по приему и хранению овощей и фруктов. Их реализация по своему усмотрению, а не по указке государства и установленным им ценам. Должен быть документ по развитию регионов под названием «Не мешать регионам жить», и он не должен меняться 5-10 лет. Врачам, учителям и прочей интеллигенции, которая решила работать в регионах, зарплата должна быть в два раза выше, чем в областных городах и столице. За счет чего? Прекратить увеселительные мероприятия с выбрасыванием денег на ветер.

Кроме того, уменьшить в регионах стоимость ЖКУ в связи с более низкими доходами и отсутствием рабочих мест. И прекратить насаждать кумовство на всех руководящих должностях, там же родственник на родственнике! Это тормозит экономический рост, покрывает воровство и преступность. Местные кланы в связке с правоохранительными органами могут полностью уничтожить развитие в регионах. Назначать на должности по уму, а не по кумовству. И повторяюсь: не мешать человеку!