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Вакарчук потребовал от Зеленского изменить Конституцию Украины

  • 23.08.2019, 15:50
Вакарчук потребовал от Зеленского изменить Конституцию Украины
Святослав Вакарчук

Политик предлагает внести в закон сразу пять изменений в первые же дни работы нового парламента.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского внести в Раду законопроект об изменениях в Конституцию. Об этом он рассказал 23 августа на партийном брифинге, пишет liga.net.

"Мы обращаемся к президенту с требованием немедленно внести закон об изменении Конституции", - заявиил Вакарчук.

Политик предлагает внести в Основной закон сразу пять изменений:

1. О снятии депутатской неприкосновенности;

2. О сокращении количества нардепов до 300 человек;

3. О лишении депутатского мандата за конпкодавство;

4. О лишении депутатского мандата за прогулы более половины заседаний Рады;

5. О установлении лимита на максимальное количество сроков в парламенте для одного депутата – небольше двух.

По словам Вакарчука, "логичным и правильным" было б внесение в Раду законопроекта об изменениях в Конституцию лично Владимиром Зеленским.

"Он (президент – ред.) может подать законопроект о внесении изменений в Конституцию единолично. Нашей же небольшой фракции это будет сделать сложнее. Однако мы готовы и к такому вариант", - подытожил Вакарчук.

В конце своей речи он выразил надежду, что президентская партия Слуга народа поддержит их инициативы, поскольку во время предвыборной кампании также задекларировала стремление к изменениям.


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