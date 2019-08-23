Запуск первого энергоблока БелАЭС снова перенесли 2 23.08.2019, 15:54

Власти собираются ввести его в эксплуатацию позже намеченного.

Об этом журналистам заявил замминистра энергетики Михаил Михадюк, сообщает БелаПАН.

– После включения ядерной установки в работу есть период, когда постепенно набирается мощность и проводятся соответствующие исследования, предусмотренные специальными программами. Мы планируем, что полностью опытно-промышленная стадия эксплуатации будет завершена в следующем году.

На стадии пусконаладочных работ бывают ситуации, когда где-то что-то подтекло, задвижка заклинила. Всякие такие технологические вопросы. Поэтому давайте не будем загадывать срок ввода, – сказал замминистра.

Раньше в Минэнерго неоднократно заявляли, что пуск первого блока запланирован на конец 2019-го. И это с учетом переноса срока примерно на год вперед после инцидента с корпусом реактора, который коснулся земли после того, как его «уронили». Ситуация произошла два года назад.

Сейчас, заверил замминистра, важно «не допустить той спешки, которая бы повлияла на будущую безопасность».

Михадюк заметил, что в декабре в планах генерального подрядчика - провести только физический пуск первого энергоблока, на этапе которого загружается ядерное топливо. Его в Островец должны привезти осенью.