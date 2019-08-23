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Ученые разработали способ производства молока из картофеля

  • 23.08.2019, 16:14
Ученые разработали способ производства молока из картофеля

Продажи продукта начнутся к концу года.

Исследователь из Лундского университета в Швеции Ева Торнберг задалась вопросам, как создать полноценную замену молоку. И в результате экспериментов пришла к выводу, что основой для него может стать картофель, сообщает "Интерфакс".

Из корнеплода извлекаются крахмал и протеин, нагреваются особым способом, далее в состав вводится некоторое количество рапсового масла - делается это, чтобы обогатить продукт омега-3 жирными кислотами.

Картофельное молоко, не содержащее аллергенов, уже запатентовано и, как ожидается, его продажи начнутся к концу года.


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